Giro d’Italia: 3mila ticket per salire sul Lussari in telecabina, martedì il click day

FVG – Un click day per acquistare i biglietti e salire in vetta al Lussari, per assistere all’arrivo della penultima tappa, a cronometro, del Giro d’Italia 2023, che il 27 maggio toccherà nuovamente il Friuli Venezia Giulia con Tarvisio e la cima del monte. Sono 3mila i ticket in vendita al pubblico che saranno disponibili esclusivamente sullo shop online di PromoTurismoFvg https://fvg.axess.shop/ a partire dalle 9.30 del 16 maggio e fino a esaurimento posti, consentendo la salita agli orari prestabiliti – visualizzabili al momento dell’acquisto – e la discesa, tutto il giorno. Chi comprerà il ticket online – al costo di 22 euro – riceverà in omaggio, in consegna ai tornelli, un cappellino e una mantella marchiati “Io sono Friuli Venezia Giulia” e Giro d’Italia, e insieme al biglietto sarà possibile abbinare l’acquisto del parcheggio dedicato a un costo aggiuntivo di 3 euro. Per ragioni di sicurezza, il 27 maggio il numero di biglietti a disposizione per coloro che vorranno raggiungere la vetta in telecabina è limitato e l’afflusso delle auto ai parcheggi sarà suddiviso in fasce orarie: l’accesso all’impianto è pertanto riservato ai possessori del ticket dedicato all’evento, ma il pubblico potrà raggiungere la cima anche autonomamente a piedi.

La vendita online, come anticipato, scatterà alle 9.30 di martedì 16 maggio fino a esaurimento dei 3mila ticket disponibili. Alla pagina https://fvg.axess.shop/ sarà possibile acquistare il titolo di viaggio valido solo per il giorno 27 maggio e per una corsa di andata e una di ritorno. L’accesso sarà consentito in una delle quattro fasce orarie prenotate, ognuna con disponibili 750 posti (dalle 8.30 alle ore 9.30; dalle 9.30 alle 10.30, dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 11.30 alle 12.30). Dopo l’acquisto si riceverà via mail il biglietto elettronico da presentare, sul dispositivo o su foglio stampato, all’ingresso della telecabina assieme a un documento di identità. Il 27 maggio la telecabina rimarrà aperta eccezionalmente dalle ore 8 alle 24 e nel corso della giornata le squadre e i membri dello staff avranno sempre la priorità d’accesso all’impianto. Maggiori informazioni sull’accesso all’evento sono disponibili sul sito www.turismofvg.it/giro-d- italia-sul-monte-lussari.

La tappa del 27 maggio sarà una gara a cronometro con partenza dal centro di Tarvisio alle 11.30 e una durata di circa sette ore, con il taglio del traguardo sul monte Lussari dell’ultimo corrridore previsto intorno alle 18.30 (tutti gli orari potranno subire variazioni). Sarà possibile seguire la competizione dalla cima scendendo per circa tre chilometri e dalla Val Saisera salendo per i primi tre chilometri: non sarà consentito accedere e stazionare nella parte centrale della salita finale. Chi vorrà raggiungere a piedi la cima del monte potrà utilizzare i sentieri della pista A e quello del Pellegrino ed è vietato salire sul monte Lussari con le biciclette. Per gli spettatori saranno posizionati dei maxi-schermi in diversi punti, uno a Tarvisio, due in centro a Malborghetto-Valbruna, uno alla partenza della cabinovia e uno sul monte Lussari, all’arrivo.

Tutte le informazioni su viabilità, parcheggi liberi, servizi igienici, attività di intrattenimento e punti di primo intervento sono disponibili sulla pagina dedicata del Comune di Tarvisio https://tarvisio.comune. digital/speciale-giro-ditalia.