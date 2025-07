Emergenza temporali, caos e danni in provincia di Udine

Una vera emergenza meteo ha colpito la provincia di Udine tra la tarda serata di lunedì e l’alba di martedì 8 luglio. Il sistema temporalesco ha causato piogge violentissime, raffiche di vento, numerosi fulmini e crolli diffusi. I Vigili del fuoco del Comando di Udine hanno effettuato ben 43 interventi tecnici di soccorso tra le 20 e le 7, con due richieste rimaste in attesa di intervento alle prime luci del giorno.

Le zone più colpite

Il fronte temporalesco ha interessato in particolare la fascia tra Udine e Gemona, passando per le colline moreniche. Gli accumuli hanno raggiunto fino a 100 millimetri di pioggia in sole due ore, con un impressionante picco di 90 mm in un’ora registrato a Magnano in Riviera. Proprio qui due case di riposo sono state invase dall’acqua, mentre ad Artegna è avvenuta la rottura arginale del torrente Clama, causando l’allagamento di un’abitazione.

Problemi anche nel comune di Reana del Rojale, con un sottopasso allagato, e a Ragogna, dove la strada provinciale 74 è finita sott’acqua. Altri comuni duramente colpiti sono Buja, Tavagnacco, Cassacco, Tarcento, Treppo Grande e Tricesimo.

Alberi caduti e crolli

Numerosi anche i crolli e le cadute di alberi e rami lungo le strade urbane ed extraurbane. Le località coinvolte includono Tarcento, Magnano in Riviera, Artegna, Tavagnacco, Povoletto, Tricesimo, Ragogna e Faedis. Al numero unico di emergenza 112 sono arrivate ben 34 segnalazioni di allagamenti e 44 di crolli strutturali o parziali. Inoltre, nella laguna di Marano, due uomini sono stati tratti in salvo da una barca in avaria dai Vigili del Fuoco volontari di Lignano Sabbiadoro, senza feriti fortunatamente.

Concerto di Marco Masini rinviato

Il maltempo ha coinvolto anche il mondo dello spettacolo. Il tanto atteso concerto di Marco Masini, previsto per la sera di lunedì 7 luglio al Castello di Udine, è stato rinviato a venerdì 11 luglio a causa dell’allerta meteo. I biglietti acquistati resteranno validi per la nuova data.

Previsioni per oggi e domani

Dopo una breve pausa notturna, i temporali sono ripresi intorno alle 4 del mattino, con nuovi rovesci sparsi causati dal passaggio di un fronte freddo da ovest verso est. La provincia di Udine potrebbe essere ancora colpita da temporali localmente forti durante la mattinata, ma si prevede un miglioramento progressivo.

Attenzione però: nel pomeriggio è atteso un secondo fronte freddo con nuove precipitazioni che dai monti raggiungeranno pianura e costa, soprattutto in direzione del Veneto. Un deciso miglioramento, con il ritorno del bel tempo, è previsto solo da mercoledì 9 luglio.

