Centri estivi, il Comune aumenta i posti disponibili per i bambini

UDINE – Si parla di Centri Ricreativi Estivi nell’istruttoria approvata oggi dalla giunta che prevede l’ampliamento dei posti disponibili per l’estate 2023. Rispetto a quanto previsto a febbraio saranno infatti aggiunti 235 posti in più, grazie anche al contributo economico ministeriale che l’Amministrazione comunale si è aggiudicata.

Erano 550 i posti previsti per i bambini dai 3 ai 6 anni e che ora saranno invece aumentati con 100 posti aggiuntivi. Aumentano di 135 posti invece le disponibilità per la fascia dai 6 agli 11 anni.

“È un segnale forte che vuole dare da subito questa amministrazione – commenta l’assessore all’Istruzione Federico Pirone -. Le richieste nella fase di pre-iscrizione superavano i 1665 posti disponibili inizialmente e noi abbiamo voluto venire incontro ai minori e alle loro famiglie aumentando la disponibilità fino a 1900 posti. In questo modo contiamo di supportare le necessità di tanti cittadini e cittadine consentendo di organizzarsi in tempo per l’estate”.

I posti aggiuntivi saranno distribuiti nei diversi Centri Estivi in base alle richieste effettuate nella prima fase di iscrizione, saranno quindi potenziati i luoghi con maggiori necessità. Il costo totale dell’operazione, principalmente destinato a coprire una maggior forza lavoro, sarà di 85mila euro che saranno interamente coperti grazie al contributo economico ministeriale.