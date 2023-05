Incidente tra Mione a Casera Valinis a Ovaro: muore un 49enne

OVARO – Poco prima delle 13 si è verificato un incidente sul lavoro lungo la strada secondaria che collega Mione a Casera Valinis. È lungo quella strada che un camion si è ribaltato.

Sul posto si sono portati i soccorritori del Soccorso alpino e speleologico, quelli della Guardia di Finanza, i vigili del fuoco, i carabinieri e l’elisoccorso regionale. Nonostante i tentativi di rianimazione il conducente, un 49enne friulano, ha perso la vita per i traumi riportati. Si è in attesa della autorizzazione del magistrato per la rimozione della salma.