Scontro frontale a Pozzuolo del Friuli: ci sono una vittima e un ferito grave

POZZUOLO DEL FRIULI – Una persona ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi a seguito di un incidente stradale accaduto a Pozzuolo del Friuli, in uscita paese, direzione Zugliano, indicativamente all’altezza del pubblico esercizio “Cjasal di Pition”, nel tratto della regionale che prende il nome di via IV Genova. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine (attivati per quanto di competenza i carabinieri, sul posto i militari dell’Arma e la polizia locale) due vetture si sono scontrate in un impatto di tipo frontale.

Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e quello di un’automedica. Hanno attivato per quanto di competenza i Vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario. Il personale medico infermieristico giunto sul posto ha avviato le manovre di rianimazione per la persona risultata gravissima, ma per la persona non è rimasto altro da fare se non decretare il decesso.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico una seconda persona coinvolta nell’incidente, trasportata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in codice rosso in gravi condizioni.