Vittorio Sgarbi in visita alla Grande mostra di Casa Cavazzini

UDINE – Il sottosegretario Vittorio Sgarbi, dopo la visita a Illegio si è recato alla mostra “Insieme” in Casa Cavazzini a Udine. Insieme a lui l’Assessore alla Cultura, Federico Pirone in rappresentanza dell’amministrazione comunale.

“Una scelta molto originale, complementare a quella di Illegio, ma con una tematica meno inquietante – ha commentato l’onorevole Sgarbi – molto curiosa perché presenta opere poco conosciute mentre spesso le mostre tendono a far vedere sempre le stesse cose”.

Vittorio Sgarbi ha voluto visitare anche le collezioni permanenti di casa Cavazzini, soffermandosi in particolare sulla Astaldi e sulla Basaldella. “La visita a queste collezioni è molto suggestiva e stimolante e fa pensare all’importanza di questi artisti. È un museo di primo piano e ogni volta che ci torno rimango sempre più stupito. Ci tornerò ancora”, conclude il sottosegretario.