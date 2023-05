“Basket & School Together” fa tappa in Fvg: 120 bambini alla scoperta della palla a spicchi

FVG – Si svolgerà martedì 30 maggio 2023 la tappa regionale “Basket & School Together”, progetto della Fip realizzato in collaborazione con Sport e Salute spa, che in Fvg coinvolgerà 120 bambini delle scuole di Remanzacco, Premariacco e Moimacco.

«Sarà una giornata di giochi ed avvicinamento al minibasket molto importante in un momento di piena ripresa del settore dopo gli ultimi due anni di pandemia» dichiarano Alessandro Barbina, nuovo referente del progetto in regione, e Lucio Bortolussi, coordinatore tecnico territoriale Fvg e componente dello staff nazionale Minibasket e Scuola.

Partito da Firenze il 2 maggio, il progetto della Fip, che in Fvg porta la firma del comitato regionale, «vuol far conoscere la bellezza, la felicità e l’allegria che derivano dalla pratica della pallacanestro ai bambini e alle bambine direttamente nelle scuole primarie» dice il friulano Giacomo Galanda, gloria della pallacanestro nazionale e oggi presidente del settore scuola della Fip cui fanno eco i vertici della Federazione in Fvg. «Grazie alla collaborazione dell’Istituto comprensivo di Premariacco e alla disponibilità di 6 istruttori qualificati, affiancati dagli insegnanti degli stessi istituti, andremo a coinvolgere oltre 120 bambini delle scuole di Remanzacco, Premariacco e Moimacco».

Sarà dunque una giornata di sport, di avvicinamento al magico mondo della pallacanestro, ma soprattuto una grande giornata di festa. «I bambini saranno gli assoluti protagonisti di questo evento, a noi solo il compito di farli divertire» rimarca Barbina ringraziando per il supporto all’iniziativa «la Asd Longobardi, società di riferimento in questo territorio, e la UeB Gesteco Cividale, che cortesemente ci ha concesso Eugenio Rota e Gabriele Miani come testimonial, il che renderà l’evento ancora più speciale».