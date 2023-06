Ciclovie, Conficoni (Pd): «Nessuna enfasi, il tratto Moggio-Venzone è in ritardo»

FVG – “L’enfasi dell’assessore Amirante, nel pubblicizzare la delibera della Giunta con la quale si stanziano fondi per migliorare sicurezza e comfort delle ciclovie regionali, è quanto mai fuori luogo. Lungo la Fvg1 Alpe-Adria, infatti, il completamento del tratto tra Moggio e Venzone, già oggetto di nostre interrogazioni, viaggia al rallentatore e ha accumulato un ritardo di altri sei mesi rispetto ai tempi annunciati”. Lo afferma in una nota il consigliere regionale Nicola Conficoni (Pd), in riferimento ai commenti dell’assessore regionale a Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante, sulla delibera giuntale con cui si prevedono tre interventi su altrettanti tratti della rete ciclabile del Friuli Venezia Giulia.

“La continuità tra la Giunta Fedriga 1 e 2 – sostiene Conficoni – si riscontra anche nella mobilità sostenibile, che resta un proposito della Regione. Peccato che poi, quando si tratta di tradurlo concretamente, il Centrodestra si ferma all’età del carbone. La più importante e battuta ciclovia del Fvg, l’Alpe Adria, ne è purtroppo un esempio lampante: nonostante sia un importante volano per il turismo della nostra regione, resta un’incompiuta, interrotta nel tratto Moggio-Venzone e il cui completamento è in sospeso da anni”.

“Nel 2022 ci era stato assicurato che l’appalto dei lavori di realizzazione del tratto mancante sarebbe avvenuto entro dicembre: stiamo ancora aspettando. Oggi, con un delibera pensano di spazzare via tutto, peccato però – chiosa il dem – la brutta figura visto che il ritardo continua a crescere”.