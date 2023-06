Addio a Manlio Tonutti, già presidente di Tonutti Tecniche Grafiche Spa

FVG – Con profondo dolore Confindustria Udine ha annunciato la morte di Manlio Tonutti, già presidente di Tonutti Tecniche Grafiche Spa, avvenuta dopo breve malattia nella prima mattina di lunedì 5 giugno 2023. Da sempre impegnato nello sviluppo dell’azienda di famiglia, grazie alla sua lungimiranza e alla sua grande capacità imprenditoriale, ha contribuito alla crescita della Tonutti facendola diventare azienda leader a livello nazionale nella stampa di etichette di pregio.

Nato a Fagagna il 6 marzo del 1939, Manlio ha affiancato il padre Pietro Mario, fondatore dell’azienda di famiglia, guidandola prima con il ruolo di amministratore delegato e poi con quello di Presidente fino a dicembre 2022. Per molti anni ha capitanato la Tonutti coadiuvato dai figli Maria Teresa, attuale Ceo, e Marco che per decenni ha contribuito allo sviluppo commerciale dell’azienda.

Tutti coloro che hanno avuto il privilegio di lavorare al suo fianco lo ricordano per le sue brillanti capacità professionali e la sua integrità, unite a una totale dedizione al lavoro, dimostrata anche in tarda età quando quotidianamente presenziava nell’azienda che considerava la sua grande famiglia.

L’intero team Tonutti, grato di aver potuto lavorare al suo fianco, si stringe con affetto ai figli Maria Teresa e Marco e alla compagna Patrizia, in questo momento di dolore.