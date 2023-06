A Udine comincia “La notte dei lettori”: decine di eventi tra spazi pubblici, librerie, biblioteche

UDINE – Ci siamo. Dopo un’anteprima itinerante che ha fatto tappa in una trentina di Comuni con una settantina di eventi e dopo una settimana di anticipazioni straordinarie con prime nazionali e inaugurazioni di mostre, oggi “La Notte dei Lettori” inaugura ufficialmente la sua decima edizione. E sarà un via all’insegna dei giovani che già dalla mattinata si ritroveranno in Corte Morpurgo a presentare i progetti realizzati nell’anno scolastico che si chiude in questi giorni mentre si apre il festival.

L’invito è rivolto a tutti. Appuntamento sotto la loggia del Lionello alle ore 16.30. A dare il “la” saranno gli studenti e le studentesse del Conservatorio statale di musica J. Tomadini di Udine. A seguire i saluti istituzionali: Federico Pirone, assessore a Istruzione, Università e Cultura del Comune di Udine, Antonio Impagnatiello, dirigente del Servizio Cultura e Istruzione, Paolo Montoneri, presidente del Sistema Bibliotecario del Friuli, Remo Politeo, presidente delle Librerie in Comune. In rappresentanza della Regione Fvg interverrà il consigliere regionale Igor Treleani. Quindi si entrerà nel vivo della decima edizione intitolata “Il castello dei confini incrociati”, in omaggio ai 100 anni della nascita di Italo Calvino e alla nostra terra di frontiera, con l’introduzione della direttrice artistica Martina Delpiccolo che rievocherà i temi pulsanti e suggestivi del festival: dalle mura ai muri, confini e frontiere, arte combinatoria e incroci di culture, mentre il pubblico potrà godere dell’omaggio grafico a Calvino realizzato dal maestro Giorgio Celiberti ma anche, a sorpresa, dagli studenti dell’Enaip Fvg di Udine. Seguirà la lettura di Fabiano Fantini di un racconto tratto da “Il castello dei destini incrociati” accompagnata dalle carte dei tarocchi in collaborazione con la Ludoteca Comunale. E dalle mura dei castelli si passerà a parlare dei muri di confine, reali e mentali. “Perché mi chiamo Jelen Ksenija” è il titolo dell’intervista a una bambina e insegnante di confine.

In chiusura, un messaggio in musica contro la violenza di genere. Ancora una volta protagonisti i ragazzi e le ragazze che presenteranno la canzone RispettAMI, scritta durante le attività del Lab di Songwriting di Marco Anzovino, progetto a cura dell’Istituto Zanon di Udine in collaborazione con Biblioteca V. Joppi, e del video musicale, prodotto dai ragazzi del Lab Multimediale del prof. Luca Roncadin e con il finanziamento del Fondo per la promozione della lettura del MIC.

Alle 19, sempre sotto la loggia del Lionello, presentazione di “Il mio nome è a(n)sia” (Feltrinelli) di Antonella Sbuelz, introdotta da Martina Delpiccolo in dialogo con Paolo Mosanghini. Alle 21.00 “Rimis cjantadis in onôr dal Colorêt” musicate da Lino Straulino ed eseguite dall’Ermes Music Consort. A questo punto il festival si sposta nell’elegante atmosfera di Corte Morpurgo per vivere la notte in versi. Dalle ore 22.30 alle ore 2.30 “La poesie no duar – La poesia non dorme”, maratona di lettura di poeti e poesie della regione, in collaborazione con Teatri Stabil Furlan. Poeti e poete leggeranno i loro testi e autori scomparsi verranno letti da attori e attrici. Interverranno nell’ordine: Chiara Carminati, Ivan Crico, Marta Riservato, Angelo Battel, Marina Giovannelli, Giacomo Vit, Antonella Sbuelz, Stefano Rizzardi, Francesca Cerno, Claudio De Maglio, Cristina Micelli, Manuel Buttus, Stjefin Morat, Carlo Selan, Martina Delpiccolo, Andrea Collavino, Stefano Rizzardi, Enzo Martines, Rita Maffei, Francesco Tomada, Aida Talliente, Andrea Appi, Carlotta Del Bianco, Maurizio Mattiuzza, Elvio Scruzzi, Fabiano Fantini, Claudio Moretti, Massimo Somaglino.

Sono 25 i luoghi della città in cui durante i giorni del festival si svolgeranno attività, letture, giochi, incontri. Grande vitalità nelle librerie. Alla Libreria Friuli alle 16:30 “Parole, canti, danze: incontri di poesia e bellezza. A Sud di nessun Nord” (dai 5 anni in su), e alle 19:00 “La Notte dei lettori (di poesia!). Alla Libreria Moderna Udinese alle 18:00 Anna Vallerugo presenta “Satisfiction book. Una bellezza vertiginosa”, con Alberto Frappa Raunceroy e Luca Quarin. Alla Libreria Mondolibri, alle 19:00 “Le città immaginarie”, lettura a cura della Compagnia teatrale Ndescenze dell’Associazione Espressione Est. Alla Libreria Tarantola alle 18:30 “Generazione ’70. Storia del decennio più lungo del secolo breve 1966-1982”. Incontro con Miguel Gotor. In Libreria Martincigh fino a sabato 10 giugno esposizione “id. di libri. Giulio Paolini e Italo Calvino”. Imperdibile la mitica CACCIA AL TESORO, organizzata dalle librerie cittadine con partenza dalla Loggia di San Giovanni venerdì 9 giugno alle 19.30 per adulti, in attesa della versione del sabato per i bambini.

Oggi in Biblioteca Joppi alle 18 “Kafka sulla spiaggia” con il Gruppo di lettura Librandoci e il Gruppo universitario di scrittura creativa Albatros. Dalle 18:30 alle 19:30 Sezione Ragazzi, “Storie della Buonanotte”. Inoltre fino all’11 giugno “Immaginare giardini in un mondo in frantumi”, esposizione dei manifesti realizzati per il Premio Battistutta 2022 dagli allievi del corso Operatore grafico ENAIP FVG di Pasian di Prato. Al Giardino del Torso, alle ore 11:00, “Il quizzone letterario”, a cura del gruppo Albatros Uniud, e Ludobus a cura della Ludoteca comunale di Udine.

Alla Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe, alle 18:30: “Il Metodo Maigret”, letture a cura di Paola Bonesi con in scena gli allievi del terzo anno di corso. Accompagnamento musicale degli allievi del secondo corso a cura di Alan Malusà.

Al Teatro San Giorgio oggi alle 21:00 SPETTACOLO Book is a Book is a Book, Trickster-p in collaborazione con CSS Teatro stabile di innovazione del FVG, libri da esplorare in maniera performativa.

Ai Rizzi oggi, venerdì 9 giugno alle 11:00 in Aula M1 “33/16. La narrazione filmica incontra la visione 360°”, con Marco Fabbro, Enrico Maso e Peter Zeitlinger.

Segnaliamo le mostre. Alla Casa della Confraternita, “Mosaicamente: omaggio a Frida Kahlo”dal 9 giugno al 9 luglio, che coinvolge gli artisti dell’Officina dell’arte (il centro lavorativo per persone con autismo adulte di Pordenone). Al Museo Etnografico: “Un mosaico da indossare e micromosaici” fino a domenica 11 giugno 2023, a cura dall’artista Adriana Bardellotto, iniziativa promossa dal Comune di Udine e dalla Città di Spilimbergo.

Al Centro Balducci, questa sera alle 20:45 verrà proiettata “Trieste è bella di notte”, regia di Matteo Calore, Andrea Segre, Stefano Collizzolli.