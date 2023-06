«Berlusconi esempio culturale negativo per le future generazioni». Scoppia la polemica in Regione

FVG – “Esprimo profondo cordoglio ai famigliari e ai dirigenti ed elettori di Forza Italia per la scomparsa di Silvio Berlusconi, un imprenditore privato abile nell’usare i rapporti politici per creare negli anni un impero economico, ma anche un personaggio politico molto controverso. Con le sue televisioni e la sua attività di premier e di leader di partito è stato per un ventennio un esempio culturale negativo per le future generazioni”. Commenta così la notizia della morte di Silvio Berlusconi il consigliere regionale del Partito democratico, Francesco Martines.

“Berlusconi ha inciso negativamente sui modelli culturali e sociali della società italiana, modelli che ancora oggi hanno riflessi sulla nostra quotidianità, – fa sapere Martines nella sua nota – e non è riuscito a creare quel partito di destra liberale alla quale aspirava: ci auguriamo che adesso finalmente si faccia chiarezza su un percorso verso una destra democratica di stampo europeo della quale il nostro Paese ha estremo bisogno”.

Le reazioni da parte del centrodestra non si sono fatte attendere: “Parole gravi, inqualificabili, grondanti odio”. Così il gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale replica “a chi, dal Pd, ha riscritto il concetto di sciacallaggio in queste ore. Certi commenti denotano assenza di stile e altre criticità che andrebbero approfondite in altra sede. Un bel tacer non fu mai scritto. Esprimiamo indignazione e attendiamo che qualcuno, dallo schieramento di sinistra, prenda le distanze da certe meschinità”. I consiglieri di Forza Italia concludono: “Simili bassezze non dovrebbero riguardare il comportamento di un consigliere regionale, che così dimostra l’inadeguatezza ai propri compiti e nessun senso delle istituzioni”.

“Profondo biasimo per una persona che non riesce a porre in secondo piano il suo estremismo politico e a non avere rispetto, nemmeno davanti alla morte. Ci chiediamo se persone così possono davvero ben rappresentare un’istituzione”. E’ una condanna severa quella che il consigliere regionale, Mauro Di Bert, capogruppo di “Fedriga Presidente” rivolge, a nome di tutto il gruppo, alle esternazioni del consigliere Martines, «che nemmeno davanti alla scomparsa del Cavaliere, Silvio Berlusconi, riesce ad accantonare l’odio covato». «Il consigliere Martines deve imparare una pratica che non ha colore politico: l’onore delle armi. Quella considerazione e quel rispetto nei confronti dell’avversario, che proprio la morte rende un obbligo umano e civile».