TRIESTE – “Anche se l’augurio per i nostri portacolori è di vincere, il primo obiettivo non è di forgiare campioni ma di permeare la nostra comunità regionale dei valori dello sport per superare un modello sociale che oggi è fortemente individualista e tende ad aggirare i problemi, rifiutare la sconfitta e scongiurare i sacrifici: nello sport invece tutto questo c’è e aiuta a creare cittadini in grado di affrontare le sfide della vita”. È la riflessione che il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga ha offerto ai migliori cestisti giovanili regionali del 3 contro 3 destinati a gareggiare nelle finali nazionali in programma a fine agosto a Lignano, in rappresentanza delle società Dinamo Gorizia, 3S Basket Cordenons, Pallacanestro Trieste, Sistema Rosa Pallacanestro, Libertas Gym e Basket e Pallacanestro Interclub Muggia. Fedriga li ha ricevuti nel Palazzo della Regione e premiati nella Sala delle Colonne, consegnando loro le magliette ‘Io Sono Friuli Venezia Giulia’, “brand da indossare come segno di orgoglio di appartenere a una terra che vive tantissimo di sport e che si vuole promuovere nel mondo sempre di più e con sempre nuovi strumenti”.

Il governatore è stato ringraziato dai dirigenti del basket per lo sforzo compiuto dall’Amministrazione regionale nel sostenere i sodalizi di tutti gli sport durante la fase del Covid. “Se è vero che la Regione ha messo impegno e risorse – ha aggiunto Fedriga – è altrettanto vero che questi strumenti di supporto sono stati nelle mani di chi non si è fermato e ha portato avanti il lavoro nelle società per evitare la sconfitta vera, che è quella dell’abbandono della pratica sportiva”.