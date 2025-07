Udine aderisce alla Carta Etica dello Sport Femminile

Il Comune di Udine è il primo in Friuli-Venezia Giulia a sottoscrivere la Carta Etica dello Sport Femminile, un’iniziativa nazionale che promuove pari opportunità, rispetto e inclusione nello sport. Questa adesione avviene nell’ambito della campagna “Donne e Sport” promossa da Soroptimist International d’Italia in collaborazione con ASSIST – Associazione Nazionale Atlete.

Impegno per l’inclusione e la parità di genere

Con la firma congiunta del Sindaco Alberto Felice De Toni e della presidente del Soroptimist Club International di Udine, Luisella Bellinaso, l’Amministrazione comunale afferma l’importanza dello sport come diritto universale, da garantire alle donne di ogni età e condizione, partendo fin dall’infanzia. L’obiettivo è contrastare concretamente stereotipi, sessismo e discriminazioni di genere, favorendo la partecipazione femminile in tutte le discipline sportive e valorizzando la visibilità delle atlete.

L’adesione nasce dalla collaborazione tra l’assessora allo sport Chiara Dazzan, l’assessora alle Pari Opportunità Arianna Facchini e la Commissione Pari Opportunità del Comune, affiancate dal Soroptimist Club di Udine, realtà da sempre attenta alle tematiche della parità di genere. Il Comune intende utilizzare lo sport come mezzo di emancipazione, benessere e cittadinanza attiva.

I principi della Carta Etica

il diritto delle bambine di scegliere liberamente il proprio sport preferito;

l’obbligo istituzionale di contrastare ogni abuso e violenza nello sport;

la promozione di una comunicazione rispettosa e inclusiva;

l’accesso equo agli impianti sportivi;

il monitoraggio dei divari di genere;

campagne di sensibilizzazione, formazione e prevenzione.

Udine come modello regionale

Con questa firma, Udine diventa un punto di riferimento in Friuli-Venezia Giulia nella promozione dello sport come spazio di equità, rispetto e crescita collettiva. È un forte segnale simbolico in risposta ai tentativi di divisione ed esclusione in ambito sportivo.

Dichiarazioni istituzionali

Il Sindaco Alberto Felice De Toni sottolinea come lo sport sia un ambito educativo fondamentale, capace di insegnare rispetto, collaborazione e solidarietà, e ribadisce l’importanza di investire nello sport come leva di benessere e crescita sociale.

L’Assessora alle Pari Opportunità Arianna Facchini vede nello sport un potente strumento di cambiamento sociale e afferma che Udine si assume con questa Carta una precisa responsabilità politica, impegnandosi concretamente per una società più equa.

L’Assessora allo Sport Chiara Dazzan ricorda che il Comune ha già intrapreso iniziative specifiche, come l’introduzione di criteri nei bandi comunali per valorizzare le attività sportive femminili, evidenziando l’intenzione di contribuire concretamente al superamento delle disparità di genere.

