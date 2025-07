Palazzo Stock rinasce con la nuova sede di Genertel a Trieste

È stata ufficialmente inaugurata la nuova sede di Genertel presso il prestigioso Palazzo Stock a Trieste, un intervento significativo che si inserisce nella più ampia strategia di riqualificazione urbana portata avanti dal Gruppo Generali. Alla cerimonia di apertura hanno partecipato autorità locali e rappresentanti del mondo imprenditoriale e religioso.

Un progetto di riqualificazione urbana

Il Palazzo Stock, risalente al 1929 e situato nel quartiere di Roiano, è stato oggetto di un importante progetto di rigenerazione urbana. L’edificio, tutelato dalla Soprintendenza, è stato restaurato nel rispetto delle facciate e degli elementi architettonici originari, garantendo così la conservazione del patrimonio storico locale.

Investimento e impegno sul territorio

Pierpaolo Roberti, assessore regionale alle Autonomie locali, ha sottolineato come il restauro di Palazzo Stock rifletta l’impegno del Gruppo Generali non solo dal punto di vista economico, ma anche per la capacità di generare impatti positivi sul territorio. “La grandezza di Generali si misura anche nella capacità di investire in opere di riqualificazione e rigenerazione urbana di altissimo pregio”, ha dichiarato Roberti.

Lo stesso assessore ha ricordato che Generali aveva recentemente acquisito anche Palazzo Carciotti, ulteriore conferma del forte legame storico e degli investimenti concreti che il Gruppo vuole effettuare in città. Questo intervento si inserisce, infatti, in un contesto più ampio che comprende anche il recente restyling di piazza di Roiano.

Spazi lavorativi innovativi e sostenibili

La nuova sede di Genertel presenta un modello di lavoro ibrido e innovativo, alternando aree flessibili e condivise con postazioni dedicate per singoli o coppie di lavoratori. L’obiettivo è quello di rispondere alle nuove esigenze lavorative che richiedono maggiore flessibilità e adattabilità.

L’inaugurazione ufficiale

La cerimonia inaugurale ha visto la partecipazione di importanti autorità locali, tra cui il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza, il vescovo monsignor Enrico Trevisi – che ha benedetto i nuovi locali – e i vertici del Gruppo Generali, tra cui il Country Manager & CEO di Generali Italia Giancarlo Fancel, e l’amministratore delegato e direttore generale di Genertel, Giacomo Trovato.

Questa inaugurazione rappresenta un segnale forte per Trieste e per il Friuli-Venezia Giulia, confermando la volontà del Gruppo Generali di mantenere un ruolo centrale nello sviluppo economico e sociale del territorio.

