Scalo a Grado! Wandervogel al Rooftop Lounge Bar dell’Hotel Regina

GRADO – Sarà uno degli appuntamenti mondani più gettonati dell’estate del nordest adriatico, c’è da scommetterci. Per intenderci, prendete le migliori selezioni di atmosfere baleariche che potete immaginare (si pesca in una collezione di oltre diecimila vinili!), aggiungeteci cocktail signature dove ti perdi nell’imbarazzo della scelta tra curiosità, ricerca ed innovazione, elevateli a potenza per lo skyline più suggestivo dell’isola del sole ed otterrete Scalo a Grado, il nuovissimo progetto del Rooftop Lounge Bar dell’Hotel Regina che ospita dj Wandervogel, in agenda ogni ultimo venerdì di ogni mese d’estate a partire dalla data uno, 30 giugno.

«Ad inizio mese abbiamo fatto una cosiddetta data zero» ci racconta il dj triestino protagonista ogni estate in tutto il litorale adriatico con i suoi set che sono diventati un’istituzione «ed ho avuto l’impressione di salire su una torre eburnea – se mi passi la metafora – nella quale rifugiarsi all’insegna della bella musica, dei drink fatti come si vede e ad una vita stilosa.»

Davide Benvegnù e l’altro ideatore di SaG, bar manager del rooftop, ed incontrato mentre sta preparando uno dei suoi cocktail più amati, ci confida: «dopo esperienze fatte all’estero nel mondo dell’enogastronomia, sono ritornato nella struttura gestita dalla mia famiglia ed abbiamo deciso di aprire il rooftop per il quale ho avuto carta bianca sulla gestione; all’inizio, per i primi due anni, è stato a disposizione esclusiva dei soli clienti dell’albergo, poi, quando ho intuito che c’era una possibilità enorme di poter ampliare l’offerta e soprattutto quello che potevamo offrire era veramente qualcosa di speciale tra location, panorama da lasciar senza fiato, professionalità e qualità del prodotto, ho deciso di aprirlo anche agli ospiti esterni della struttura.»

«Le idee sono molto chiare,» intercala Davide con straordinario entusiasmo «siamo un cocktail bar con qualche stuzzichino come complementary e da qualche tempo ho cominciato con le cene gourmet, oppure con Morgante, mio fornitore di fiducia con crudo e cotto tagliato a mano, come anche serate di sushi e quest’anno faccio ancora un altro step: Scalo a Grado, le serate con Wandervogel, uno tra i migliori dj del Triveneto, tutta selezioni in vinile, accompagnato dai nostri migliori cocktail signature. Una lista della quale sono molto orgoglioso: ogni anno con il nostro staff la cambiamo, la aggiorniamo, introduciamo ingredienti particolari, ogni mese un cocktail speciale, lavorando sempre con prodotti di massima qualità e cercando di fare cose in casa quali bitter, gin home-made, per dare alternative e qualità che non si trovano da altre parti: ricerca, studio, sperimentazione, curiosità, sono le parole d’ordine.»

Americano Regina è il cocktail che ci ha preparato, una meraviglia per le serate estive creata valorizzando il territorio con il Vermutat di Gori, azienda di Nimis, a base uva Ramandolo, quindi più dolce, ideale per l’aperitivo. E l’interessante proposta continua con una selezione di mocktails, gustosissimi drink alcool-free realizzati con frutta fresca.

«Si parla tanto di social in questi giorni,» chiude DB « certo anche per le attività ricettive e turistiche sono rilevanti, è chiaro: sono utili, danno visibilità, ci aiutano, ma non è tutto: perchè la cura del cliente si concretizza alla fine nel locale stesso con novità, sorriso, professionalità, ambiente e queste variabili solo face-to-face riesci secondo me a trasmettere!»

«La selezione sarà incentrata su un set naturalmente balearico, con atmosfere ineluttabili per questo tipo di situazioni;» riprende Wandervogel «un tappeto sonoro morbido, che ispiri rilassatezza, pacatezza, anche lentezza volendo, con qualche sfumatura italiana degli anni 70 e 80, che susciti una natura languida, da aperitivo come si suol dire, infarcita da perle italiane che ci ricordino quando e quanto in questo paese eravamo felici.»

Per questo non mancheranno di certo tracce estratte da Colpo Grosso, una label di cui W. è uno degli owner, nata con lo scopo e l’ambizione di valorizzare pezzi o dimenticati della musica italiana o per esaltare potenzialità inespresse che alcune canzoni contenevano in sé. Della serie trasformare un brano di Mina in uno alla Dimitri from Paris, tanto per citare una regina della musica leggera ed affiancarle un re del dancefloor.

«Insomma, venerdì sera avrò finalmente i vinili di nostra stampa e potrò suonare il volume 2, da alternare ai vari Bernardo Pinheiro, Arthur Verocai o i mitici Azymuth» la frenesia di chi non sta nella pelle del nostro protagonista a chiudere .

Orario del Rooftop Lounge Bar: 18-24 sette su sette

Orario di Scalo a Grado: 19-23

Info e prenotazioni: Hotel Regina