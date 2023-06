Ein Prosit torna a Tarvisio per una “summer edition”

TARVISIO – Il Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e del Passo Pramollo, in collaborazione con Manuela Fissore e Paolo Vizzari, organizza la terza edizione di Ein Prosit Summer Edition 2023, un evento capace di mettere in relazione temi quali la natura, la vacanza attiva e il benessere con la tradizione, la cultura e la gastronomia del Tarvisiano. Ein Prosit si terrà nel periodo estivo, dal 14 al 16 e dal 22 al 23 Luglio 2022, nel comprensorio del Tarvisiano: cene stellate, escursioni nella natura accompagnate da guide esperte, laboratori, degustazioni e masterclass, incontri e tavole rotonde con le più grandi personalità del panorama eno-gastronomico.Nei ristoranti aderenti sarà inoltre possibile degustare un menù dedicato alla tradizione culinaria del Tarvisiano che prevede la presentazione di almeno uno dei piatti tipici locali rielaborati dagli stessi ristoratori partecipanti all’evento.Durante i fine settimana, seguendo il format tradizionale di Ein Prosit, verranno proposti gli attesi appuntamenti con gli “Itinerari del Gusto”, che vedranno la partecipazione di alcuni grandi Chef nazionali ed internazionali che proporranno i piatti della loro cucina, e non solo, presso i ristoranti presenti sul territorio.

Tra gli chef della terza edizione ospiteremo Riccardo Gaspari (SanBrite), Alberto Toè (Horto), Alessandro Dal Degan (La Tana Gourmet), Karime Lopez & Kondo Takahiko (Gucci Osteria Firenze), Michele Lazzarini (Contrada Bricconi), Chiara Pavan & Francesco Brutto (Venissa), Salvatore Sodano (Local Venezia), Lorenzo Stefanini, Benedetto Rullo & Stefano Terigi (Giglio), Federico Sisti (Frangente), Jacopo Ticchi (Da Lucio), Alessandro Negrini (Il Luogo di Aimo e Nadia), Arianna Consiglio (Exit Pastificio Urbano).

Grande attenzione verrà dedicata ai prodotti regionali ed ai vini bianchi, protagonisti delle degustazioni guidate in programma per i due fine settimana, e condotte da note personalità del settore. Sabato 15 e domenica 16 luglio Francesco Annbali condurrà due degustazioni sui migliori vini rossi estivi italiani; sabato 22 e domenica 23 luglio con Gae Saccoccio le degustazioni saranno abbinate ad un fil, un libro o uno stato d’animo. Gli appuntamenti saranno all’aperto ai Laghi di Fusine alle ore 11:30 prima dei concerti rispettivamente di Ben Harper, Mannarino, Skuk Anansie e Mika organizzati da No Borders Music Festival 2023.

Tutti gli appuntamenti saranno gratuiti per tutti i possessori dei biglietti dei concerti, a numero chiuso, previa prenotazione. Il programma completo dell’evento è consultabile sul sito: www.einprosit.org

Gli ospiti di Ein Prosit Summer Edition:

Venerdì 14 luglio

Arianna Consiglio (Exit Pastificio Urbano) – Ristorante Al Buon Arrivo – ore 20:00

Sabato 15 luglio

Federico Sisti (Frangente) & Jacopo Ticchi (Da Lucio) – Hotel Ristorante Edelhof – ore 20:00

Lorenzo Stefanini, Benedetto Rullo & Stefano Terigi (Giglio, 1 Stella Michelin) – Golf Club Tarvisio – ore 20:00

Domenica 16 luglio

Alessandro Negrini (Il Luogo di Aimo e Nadia, 2 Stelle Michelin) – Hotel Ristorante Edelhof – ore 20:00

Sabato 22 luglio

Salvatore Sodano (Local, 1 Stella Michelin) & Alberto Toè (Horto) – Golf Club Tarvisio – ore 20:00

Chiara Pavan & Francesco Brutto (Venissa, 1 Stella Michelin, 1 Stella Verde Michelin) & Michele Lazzarini (Contradi Bricconi, 1 Stella Verde Michelin) – Hotel Ristorante Edelhof – ore 20:00

Domenica 23 luglio

Alessandro Dal Degan (La Tana Gourmet, 1 Stella Michelin, 1 Stella Verde Michelin) & Riccardo Gaspari (SanBrite, 1 Stella Michelin, 1 Stella Verde Michelin) – Golf Club Tarvisio – ore 20:00

Karime Lopez & Takahiko Kondo (Gucci Osteria Firenze, 1 Stella Michelin) – Hotel Ristorante Edelhof – ore 20:00