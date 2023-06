Il Comune di Udine rilancia il contratto della merenda nelle scuole

UDINE – Nell’ambito della lotta all’obesità infantile, il Comune di Udine è lieto di annunciare il rilancio del Progetto di Educazione Alimentare, un’iniziativa che ha coinvolto con successo l’Università di Udine e l’Azienda Sanitaria. Il progetto, originariamente avviato nel corso dell’anno scolastico 2002-2003 dal 4° Circolo Didattico, mira a promuovere un sano rapporto tra i bambini e l’alimentazione, con un’attenzione particolare alla merenda di metà mattina. Grazie al coinvolgimento attivo delle famiglie, si è cercato di contrastare le abitudini alimentari poco salutari, spesso caratterizzate da un eccessivo consumo di zuccheri e grassi. Negli anni, il Progetto ha ottenuto un crescente successo, registrando un notevole numero di adesioni negli anni scolastici precedenti alla pandemia, segno tangibile dell’importanza data alla salute dei bambini. Tuttavia, le restrizioni imposte dalla pandemia hanno impedito l’attuazione del Progetto durante gli anni scolastici 2019-2020 e 2020-2021. Nel corso dell’anno scolastico 2021-2022, nonostante il riavvio del Progetto, si è riscontrato un apparente calo di interesse.

Nell’edizione 2022-2023 è stata introdotta l’adozione di diete speciali, un fattore che ha contribuito invece all’aumento delle adesioni. Il Comune di Udine ha deciso di confermare il Progetto di Educazione Alimentare anche per l’anno scolastico 2023-2024, ritenendolo un importante risorsa per la città. A tal fine, sono previste le seguenti azioni:

• Conferma delle deroghe alle percentuali minime di adesione necessarie per l’attivazione del Progetto in ogni classe e plesso.

• Stanziamento delle risorse finanziarie necessarie nel nuovo bilancio di previsione.

• Sensibilizzazione di scuole e beneficiari attraverso l’invio di e-mail informative alle famiglie, la pubblicazione di comunicazioni sul sito web istituzionale dell’Ente e sul portale E-civis, nonché l’affissione di informazioni nelle scuole.

L’obiettivo principale è quello di coinvolgere il maggior numero possibile di scuole e famiglie, creando consapevolezza sull’importanza di un’alimentazione equilibrata e promuovendo abitudini alimentari salutari sin dalla giovane età.

Federico Pirone, assessore all’Istruzione del Comune di Udine commenta così il rinnovo dell’iniziativa: “Il Contratto della merenda è un progetto fondamentale nell’ottica dell’educazione alimentare delle bambine e dei bambini della nostra città. Soprattutto nel periodo post-pandemico i problemi di obesità e i DNA, disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, sono aumentati considerevolmente e come Amministrazione vogliamo consolidare e migliorare i percorsi educativi che possono aiutare a prevenire queste patologie. Crediamo che garantire un’alimentazione sana nelle scuole sia un punto di partenza importante per le famiglie udinesi.”