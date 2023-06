Nuovo codice degli appalti e Cam in edilizia: doppio appuntamento in Confartigianato

UDINE – I criteri ambientali minimi in edilizia e il nuovo codice degli appalti saranno oggetto di due incontri organizzati da Confartigianato-Imprese Udine rispettivamente per il 29 giugno alle 14.30 in via Puintat 2 (ufficio Udine Nord) e il 3 luglio, alla stessa ora, in via Del Pozzo.

Oggetto del primo dei due appuntamenti saranno i Cam, i requisiti ambientali – usati anche dal codice degli appalti come elementi premianti nelle gare – definiti per le varie fasi del processo di acquisto, per individuare la soluzione progettuale e il prodotto migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita, con l’obiettivo di ridurre gli impatti sull’ambiente e di promuovere modelli di produzione e consumo più sostenibili.

Il secondo incontro invece sarà dedicato all’illustrazione delle principali novità contenute nel nuovo Codice degli appalti, approvato dal consiglio dei ministri dopo 7 anni vigenza del precedente e destinato a entrare in vigore, in modo frazionato, da qui a fine anno. A relazionare dei Cam sarà Chiara Maran, consulente nel settore ambientale ed esperta Lca, mentre del nuovo Codice degli appalti parlerà l’avvocato Paolo Clarizia, esperto di diritto amministrativo, introdotto dai saluti del presidente di Confartigianato-Imprese Udine, Graziano Tilatti, e da Antonio Zanaboni, dirigente di Cqop Soa. Entrambi gli incontri sono gratuiti, per partecipare basta iscriversi compilando l’apposito form sul sito www.confartigianatoudine.com