Lazza in arrivo in Friuli: venerdì scalderà il pubblico di Villa Manin

CODROIPO – È partito il Lazza Ouvertour Summer 2023 e sulla fiammeggiante scia della tournée nei palasport italiani che ha registrato il tutto esaurito in ogni sua data, il cantante e pianista milanese da oltre 3 miliardi di streamda qui a settembre salirà sui palchi dei principali festival estivi italiani e non. Dopo la prima data a Bellinzona, la prima data italiana sarà venerdì 30 giugno proprio in Friuli-Venezia Giulia, nella splendida cornice di Villa Manin a Codroipo, dove sono attese oltre 5.000 persone. Biglietti in vendita su Ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Si è presentato come autentico animale da palco e ora Lazza anche in estate è pronto a sprigionare, a colpi di hit, tutta la sua potenza. E poi l’incredibile intesa con la super band che lo affiancherà on stage e gli adrenalinici effetti speciali con giochi di luce, renderanno le esibizioni ancora più incandescenti e imperdibili.

A Villa Manin Lazza – presente, con Blanco e Sfera Ebbasta, nel nuovissimo singolo di Drillionaire “Bon Ton” – assicura un’adrenalinica performance e un set memorabile che includerà “Cenere” (fresca di certificazione Quinto Disco di Platino) e la hit “Sirio” (6 volte Disco di Platino e record assoluto di permanenza al n.1 FIMI/GfK), senza dimenticare i brani iconici del suo repertorio.

“Il tour nei palazzetti è stato magico, una scarica di adrenalina pazzesca. Ora le mie energie sono tutte concentrate sull’estivo: cambia il set e anche l’emozione è diversa, ma ugualmente forte. Quando sono sul palco cerco sempre il contatto col pubblico, è quello che mi dà carica, e se penso ai festival estivi immagino distese di persone che cantano e ballano con me, non vedo l’ora di fare un bel po’ di casino all’aperto tutti insieme!” – Lazza.

Il viaggio al fulmicotone dell’artista milanese con all’attivo 59 Dischi di Platino e 38 Dischi d’Oro partirà quindi questa settimana da Codroipo, nella sua unica data estiva in regione, all’interno di “Villa Manin Estate 2023”, la rassegna organizzata da ERPAC FVG in collaborazione con Fvg Music Live, Vigna PR e PromoTurismoFVG.