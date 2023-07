Finanze, Zilli: «Informest è uno strumento importante per i progetti Pnrr»

FVG – “La regione è soddisfatta dell’ottimo lavoro svolto da Informest, in particolare per quanto riguarda l’attività di supporto per la realizzazione dei progetti inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Quella del Pnrr è una sfida importante per il Friuli Venezia Giulia e Informest garantisce un aiuto prezioso per riuscire a mettere a terra nel modo migliore le rilevanti risorse a disposizione del nostro territorio. Inoltre, Informest ha un ruolo centrale anche in vista di Go! 2025, proprio in considerazione dei progetti transfrontalieri avviati nell’ambito di Nova Gorica Gorizia Capitale della cultura”.

Lo ha dichiarato l’assessore regionale alle Finanze dopo l’approvazione del bilancio di Informest da parte dell’assemblea dei soci, che ha visto la partecipazione dei rappresentanti della Regione, della Camera di Commercio Venezia Giulia, dei Comuni di Gorizia e Tarvisio e della Comunità Collinare del Friuli e ha determinato la chiusura in attivo del rendiconto finanziario.