Rimandato il Concerto del risveglio a Udine: si terrà sempre in castello ma l’8 luglio

UDINE – A fronte delle avverse condizioni meteo previste per sabato 1 luglio 2023, il “Concerto del Risveglio” a Udine viene spostato a sabato 8 luglio 2023 (ore 7:00), sempre in Castello e a ingresso libero. Dopo il grande successo delle prime quattro edizioni in Piazza Matteotti con Gnu Quartet, Remo Anzovino, Dardust e Davide Locatelli, questo imperdibile appuntamento tornerà quando il meteo consentirà di poter vivere questa esperienza unica nelle migliori condizioni possibili, sia per il pubblico che per gli artisti.

Protagonisti di questo appuntamento saranno i 40 Fingers, quartetto di chitarristi che a suon di milioni di views sta conquistando i social (oltre 90 milioni solo su YouTube e Facebook!) e i palchi di tutto il mondo grazie alle proprie magistrali rivisitazioni e riarrangiamenti di celebri brani rock, pop e colonne sonore del cinema, delle serie tv e all’endorsement ufficiale dei Queen che hanno pubblicato sul loro sito la versione a “40 dita” di Bohemian Rhapsody e l’apprezzamento di Andrea Bocelli che li ha coinvolti nel suo speciale The Journey, duettando sulle note di “Hallelujah”, per la tv americana.