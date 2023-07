In vacanze con i quattro zampe: nuovo servizio a Lignano con “Pineta for dogs”

LIGNANO SABBIADORO – “Le esigenze dei turisti si modificano nel tempo e l’imprenditore capace è colui che sa stare al passo con i cambiamenti. Con questo nuovo servizio è chiara la volontà di investire per offrire a chi sceglie Lignano tutto ciò di cui ha bisogno, anche nella gestione del tempo da passare in compagnia del proprio cane. Si tratta di un altro passo in avanti per una delle località turistiche più importanti del Friuli Venezia Giulia”. Così il presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin, all’inaugurazione della Pineta for dogs, la nuova area dedicata agli amici a quattro zampe all’altezza del Raggio di Mezzodì, accanto all’Ufficio 6 di Lignano Pineta. Un servizio innovativo che si sviluppa all’interno di un’area di 2.500 metri quadrati, suddivisa in una ventina di aree recintate, con uno spazio destinato allo sgambamento e la piscina, che consentirà ai turisti di trascorrere le giornate con i propri animali. L’investimento per la realizzazione del centro è stato di 50mila euro. “Ringrazio Giorgio Ardito, impegnato da sempre con la sua famiglia a costruire per il territorio servizi di alta qualità, per aver pensato e dato vita a un’area – ha aggiunto il presidente dell’Aula – che rende l’offerta turistica ancora più ricca oltre che sinceramente attenta alla sensibilità delle persone, legate da un rapporto sempre più stretto con il proprio animale. A lui e al gruppo che sarà impegnato nella gestione del centro va il nostro in bocca al lupo”.

Giorgio Ardito, presidente della Lignano Pineta Srl, ha fatto gli onori di casa, raccontando il lungo percorso per arrivare all’inaugurazione. “Si tratta d un’iniziativa nata cinque anni fa, ma la burocrazia ha rallentato le cose. Oggi siamo felici di dare a cittadini e turisti – ha affermato – un servizio destinato al benessere animale particolarmente richiesto. Oltre alla possibilità di occuparsi del cane in totale tranquillità, garantiremo il servizio di dog sitter ai padroni che, invece, vogliono passare la giornata in spiaggia”. Ad occuparsi della gestione del centro, aperto dalle 9 alle 19, sarà Lorenzo Bortolotti, insieme ai ragazzi del gruppo Band of Rescue.

Al taglio del nastro sono intervenuti anche i consiglieri regionali Maddalena Spagnolo (“Il legame tra padrone e animale si è rafforzato moltissimo negli ultimi tempi: questo è un servizio che mancava e che serviva”) e Mauro di Bert (“Oggi l’offerta turistica di Lignano Pineta si compone di un altro tassello fondamentale”), insieme al vicensindaco di Lignano Sabbiadoro, Massimiliano La Placa, e alla consigliera comunale Viviana Doborgazy.