Divertissement alla Galleria Tina Modotti una mostra per i 30 anni di Arearea!

Fotografie, suoni, testi, immagini in movimento. Tutto per raccontare una storia lunga trent’anni, quella della Compagnia di danza contemporanea Arearea. Divertissement sarà così un’immersione nella scrittura e nel linguaggio del movimento. L’inaugurazione è prevista per venerdì 7 luglio, alle 18.30, alla Galleria Tina Modotti (l’ex Mercato Del Pesce di via Paolo Sarpi). La mostra resterà poi aperta dall’8 al 16 luglio, tutti i giorni, dalle 17 alle 21. L’inaugurazione sarà anche l’occasione per presentare il programma della nuova edizione di AreaDanza_urban dance festival. A seguire, poi, un aperitivo performante.

«Questo sarà il punto di partenza per i festeggiamenti di un traguardo tanto importante per una compagnia di danza contemporanea in un territorio come quello della regione Friuli Venezia Giulia. In questi mesi assieme ai nostri direttori artistici, Marta Bevilacqua e Roberto Cocconi abbiamo aperto cassetti, cercato tra i backup degli hard disk e ricostruito la storia e le storie che Arearea ha scritto per e con moltissimi artisti. È stato bello, è stato emozionante, speriamo che lo sarà anche per chi deciderà di vedere questa esposizione!», hanno testimoniato dalla Compagnia.

Divertissement ospiterà gli scatti di alcuni fra i tanti fotografi professionisti (Alessandro Rizzi, Allegra Palù, Anna Portosi, Belinda De Vito, Benedetta Folena, Carlo Pennatini, Diego Iaconfcic, Luca D’Agostino, Luca Quaia, Massimiliano Treppo, Riccardo Cecchini, Rodolfo Sbrojavacca, Umberto Dolcini, Vanni Naspo), e non, che hanno visto nelle loro creazioni di danza contemporanea una possibilità di espressione personale. Ma non è tutto, perché la mostra raccoglierà anche le testimonianze e i video realizzati in trent’anni di infaticabile lavoro di gruppo. La Galleria Tina Modotti ospiterà tutto questo dal 7 al 16 luglio. E dalla Compagnai avvertono: «Attenzione alle accidentali performance estemporanee nei paraggi della Galleria».

Per info: 345.7680258 | info@arearea.it | Facebook |