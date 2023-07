Eletta la nuova commissione Pari opportunità: Roberta Nunin è la presidente

UDINE – Nel pomeriggio di giovedì 29 giugno si è tenuta la prima seduta della commissione Pari opportunità del Comune di Udine. In quest’occasione è stata nominata la nuova presidente Roberta Nunin, professoressa ordinaria di Diritto del lavoro presso l’università di Trieste e già componente della commissione Pari ppportunità regionale dal 2016 al 2020. Ester Soramel è stata eletta vicepresidente, su suggerimento della minoranza in Consiglio comunale. Per quanto riguarda la parte restante della struttura della Commissione, oltre ad Arianna Facchini, assessora alle Pari Opportunità di questa amministrazione, e alle consigliere comunali Stefania Garlatti-Costa, Emma Ferrari, Anna Paola Peratoner e Raffaella Palmisciano, sono state elette – inclusa la presidente – 14 componenti esterne, provenienti da differenti ambiti professionali, che hanno in comune una notevole esperienza e un impegno costante nella tutela delle pari opportunità e della parità di genere.

Filomena Avolio è presidente di Donne Impresa Confartigianato-Imprese Friuli Venezia Giulia, che rappresenta 2.500 donne artigiane; Maria Angela Bertoni ha lavorato per 30 anni come psichiatra presso il servizio pubblico e fa parte dell’associazione di promozione sociale ARUM. Dall’ambito sanitario provengono anche Maria Sabella, che è ora presidente di Fidapa (Federazione Italiana delle Donne nelle Arti, Professioni e Affari) e Martina Modesti; Ambra Canciani ha iniziato con la rappresentanza studentesca universitaria ed è consigliera nazionale Arcigay, di cui è segretaria per il Friuli Venezia Giulia Raffaella Barbieri. Lorenza Ioan è insegnante di scuola primaria e si occupa di bullismo e cyberbullismo, mentre Ylenia Intartaglia nasce insegnante e ora si occupa di politiche europee. Francesca Cressatti è vicepresidente di Udine Gorizia Fiere; Mariangela Fantin è presidente di Andos, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno. Lucia Meden si occupa di gestione del personale; Emanuela Bertolini è funzionaria del Comune e ha fatto parte delle precedenti commissioni; Monja Ercoli proviene dall’ambito artistico e cura mostre d’arte.