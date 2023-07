Visita alla Cavarzerani: dà ospitalità a 540 migranti

UDINE – Il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni e il vicesindaco Alessandro Venanzi, su invito del prefetto di Udine Massimo Marchesiello, hanno visitato questa mattina l’ex Caserma Cavarzerani. Il sopralluogo ha rappresentato la prima occasione di conoscenza con la realtà della struttura da parte del nuovo sindaco. Un incontro che è stato fissato anche per verificare le condizioni del centro nel momento più delicato dell’anno. Il centro di accoglienza straordinaria viene gestito dal 2020 dalla cooperativa sociale MediHospes.

Al momento sono ospitati al suo interno 540 richiedenti asilo di varie provenienze, per lo più da Bangladesh e Pakistan. La maggior parte é in attesa di un responso in merito alla propria richiesta di accoglienza.

Da parte del sindaco e del vicesindaco c’è stato l’apprezzamento per il lavoro svolto dalla Prefettura e dalla cooperativa sociale per garantire un buon livello di accoglienza all’interno della struttura. Nell’occasione si è fatto anche il punto per ulteriori interventi nell’area, come lo sfalcio e la pulizia delle aree esterne.

Il Prefetto ha poi sottolineato il lavoro svolto attraverso vari percorsi per integrare i richiedenti asilo. Il rappresentante del governo inoltre ha tenuto a sottolineare come ci sia sempre un’attenta verifica delle posizioni reddituali dei richiedenti asilo per controllare la sussistenza dei requisiti per beneficiare del diritto all’accoglienza.