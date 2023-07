A Lignano c’è l’Air Show: ecco le restrizioni e i divieti per sabato e domenica

LIGNANO SABBIADORO – La pattuglia acrobatica nazionale torna in pubblico, solcando il cielo di Lignano Sabbiadoro, in occasione del tradizionale Air Show, in programma per domenica 9 luglio. Due ore tra voli e acrobazie che ogni anno richiamano nella località migliaia di persone che, naso all’insù, si lasceranno emozionare da uno spettacolo unico come quello offerto dalle Frecce Tricolori. Perché tutto si svolga nel migliore dei modi la macchina organizzativa è già stata attivata, anche sotto l’aspetto della sicurezza. Vanno proprio in questa direzione le ordinanze emesse dal Comune di Lignano Sabbiadoro e dal Comando di Polizia Locale e riferite alla circolazione e alla sosta dei veicoli, alla presenza delle persone in spiaggia e al divieto di utilizzare contenitori di vetro e in lattina, per evitare che il loro abbandono possa costituire un pericolo per l’incolumità delle persone.

Per quanto riguarda la spiaggia, nel pomeriggio di sabato, quando si svolgeranno le prove dello show e nella successiva giornata di domenica, dalle 16.30 alle 19, il tratto di arenile tra il pennello frangiflutti della “Doggy Beach” in località Punta Faro e l’area demaniale Ge.Tur. sarà interdetto, per una profondità di circa una quindicina di metri, ovvero dalla linea di battigia alla prima fila di ombrelloni. Per renderla immediatamente riconoscibile la zona sarà segnalata con apposito nastro colorato. Al fine di garantire la pubblica sicurezza e permettere il regolare svolgimento dell’evento, si rendono necessarie anche alcune modifiche viabilistiche così riassunte: dall’1 di sabato alle 20 di domenica, divieto di sosta permanente, con rimozione dei veicoli presenti, sul Lungomare Trieste, su via Sabbiadoro, nel tratto compreso tra il lungomare e viale Centrale, su viale Italia, nel tratto compreso tra via Udine e il lungomare, su via Miramare, nel tratto compreso tra via del Bosco e il lungomare, su via Adriatica, nel tratto compreso tra il lungomare e via Vicenza, su via Marina, nel tratto compreso tra il lungomare e viale Venezia, su via Lilienfeld, nel tratto compreso tra via del Bosco e il lungomare.

Inoltre dalle 13 alle 20 sia di sabato che di domenica sarà in vigore un divieto di transito per tutti i mezzi, nelle stesse vie appena indicate e, in aggiunta, in via Millefiori nel tratto compreso tra via del Bosco e il lungomare, via Stiria, via Carinzia nel tratto compreso tra viale Centrale e il lungomare, via Julia, via Tirolo, via Sabbiadoro, nel tratto compreso tra l’intersezione con il viale Centrale e il lungomare, via Friuli tra via Pordenone e il lungomare e viale Gorizia tra via Aquileia e il lungomare. Per quanto riguarda la vendita per asporto e la somministrazione di qualsiasi bevanda, sabato e domenica dalle 7 alle 20, su tutta l’area demaniale e comunale in corrispondenza del Lungomare Trieste, è vietato l’uso di contenitori di vetro e lattine. Lo stesso divieto è esteso anche alla detenzione di tali contenitori da parte di chiunque. Per i trasgressori sono previste sanzioni da un minimo di 200 a un massimo di 5.000 euro.