Esodo estivo: fine settimana da bollino rosso sulle autostrade del Fvg

FVG – Questo inizio di esodo estivo continua a far segnare numeri decisamente importanti e significativi per quanto concerne i transiti nei fine settimana. Sull’intera rete di Autostrade Alto Adriatico sabato 8 luglio sono stati registrati 182.142 passaggi di mezzi (+9.92% rispetto al 2022). Da notare, rispetto agli anni precedenti, la tendenza a spostarsi con maggiore frequenza nella giornata di domenica (+ 9,77% il 9 luglio con oltre 167 mila transiti); un dato questo che fa il paio con il + 12,29% di domenica 2 luglio.

Considerati questi incrementi di traffico, si stima che possano essere raggiunti i 191 mila/200 mila transiti nella giornata di sabato 15 luglio e tra i 168 mila e i 176 mila domenica 16. Traffico, quindi, da bollino rosso per sabato lungo la A4 in direzione Trieste a partire dal mattino e fino al tardo pomeriggio, con possibili code alla barriera di Trieste/Lisert e ai caselli di Redipuglia, Villesse, Latisana, San Donà e Cessalto. Traffico sostenuto in direzione Venezia per l’intera giornata, con possibili rallentamenti in prossimità degli svincoli verso le località balneari. In A28 Portogruaro-Conegliano in direzione Portogruaro alla mattina traffico sostenuto con possibili rallentamenti e code in uscita allo svincolo di Portogruaro.Domenica traffico sostenuto in A4 in entrambe le direzioni di marcia con possibili rallentamenti in entrata al mattino al casello di Latisana e possibile incremento di traffico alla barriera di Lisert/Trieste in uscita e in entrata per il concerto dei Maneskin.

Per quanto riguarda i cantieri, rimane presente quello per la costruzione della terza corsia tra Alvisopoli e Portogruaro anche se da giovedì 13 luglio, è stato disattivato lo scambio di carreggiata tra le chilometriche 455 e 461 in direzione Venezia all’altezza dell’area di servizio di Fratta Nord. Si sono, infatti, concluse le operazioni di stesa dell’asfalto drenante. I mezzi pesanti non potranno circolare dalle ore 8 alle ore 16 di sabato 15 e dalle ore 7 alle ore 22 di domenica 16.