L’educazione ambientale fa il pieno tra le ragazze e i ragazzi dei centri estivi

UDINE – Anche nel 2023 l’obiettivo di estendere la cultura e l’educazione ambientale nei centri estivi del Comune di Udine è stato centrato, con un numero di ragazze e ragazzi partecipanti mai così grande dal 2021, anno d’attivazione del progetto Net Education. Più di 500 ragazze e ragazzi sono stati e saranno coinvolti nelle prossime settimane in 27 ore di esperienze, moduli educativi e laboratori legati alla raccolta differenziata, al ciclo dei rifiuti e alla salvaguardia dell’ambiente tramite l’apprendimento di comportamenti sostenibili e rispettosi della natura.

Le attività presso i centri estivi del Comune (Giradardini, Pellico, Nievo, San Domenico e Negri) nelle scorse settimane hanno visto la partecipazione di centinaia di ragazze e ragazzi, che hanno preso parte a numerosi giochi e attività, come il “Memory dei rifiuti”, “Che Bidonata!”, “Il Bowling dei Rifiuti” e “La Tombolissima dei Rifiuti”. In programma ci sono ancora le attività del Summer Play Camp della Ludoteca di Udine, con i prossimi appuntamenti previsti per giovedì 20 e martedì 25 luglio e giovedì 3 agosto.

“Crediamo fortemente nell’educazione e comunicazione ambientale, le quali, per aziende come Net, sono un investimento oramai fondamentale e imprescindibile – afferma la presidente di Net Luisa De Marco – lo è soprattutto per lo sviluppo delle nuove generazioni alle quali dobbiamo fornire ogni giorno, anche in modo divertente e coinvolgente, informazioni e concetti determinanti per un futuro più sostenibile. Con le attività di Net Education che investono, scuole, centri estivi, e molto altro sul nostro territorio, stiamo puntando sempre di più sul concetto di ‘prevenzione’, cercando di arrivare il prima possibile agli utenti, con l’intento di far evitare sul nascere errori, incomprensioni o poca attenzione da parte dei cittadini sulla raccolta differenziata”, conclude De Marco.

L’assessore all’Ambiente Eleonora Meloni ha visitato alcuni centri estivi cittadini nel corso delle attività e ha commentato: “È stato davvero bello e formativo partecipare insieme ai bambini e ragazzi a due degli appuntamenti in corso, perché ritengo che un rappresentante istituzionale debba calarsi sul campo per vedere l’efficacia delle azioni proposte. Promuovere e sostenere la diffusione di progetti di cittadinanza attiva è uno dei nostri prioritari impegni. Siamo davvero orgogliosi del record di adesioni da parte dei Centri ricreativi estivi comunali alle attività che Net Education ha messo in campo per l’estate. Il senso civico va costruito sin da piccoli, poi possiamo naturalmente mettere in campo tutte le azioni necessarie a fermare gli incivili che abbandonano rifiuti nell’ambiente che ci circonda con sanzioni e foto trappole”.