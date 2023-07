Nuova ondata di maltempo sul Fvg: danni e disagi soprattutto in montagna

FVG – Nuova ondata di maltempo sul Friuli Venezia Giulia. Come informa la Protezione civile regionale, la prima parte della giornata ha visto tempo stabile con caldo intenso e afoso. Attorno alle 17 locali un sistema temporalesco di tipo lineare, già attivo da diverse ore sull’area alpina e foriero di estesi danni da vento in Cadore, Comelico, Austria e Alto Adige, ha fatto il suo ingresso sulla regione da nord-ovest. Le celle temporalesche hanno attraversato rapidamente la zona montana in direzione sud-est coinvolgendo in seguito l’alta pianura e le zone orientali. Sono state registrate raffiche di vento forti o molto forti sulla zona montana, anche superiori a 100-120 km/h, mentre su pianura e costa le raffiche massime hanno toccato diffusamente i 60-70 km/h. A livello di piogge, la rapidità di movimento delle celle temporalesche non ha consentito accumuli particolarmente ingenti, in genere entro i 15 millimetri sulla zona montana e l’alta pianura, localmente 20-30 millimetri in Carnia, mentre su bassa pianura e costa i quantitativi cumulati di pioggia sono risultati irrisori.

Dalle ore 18 di ieri sera un sistema temporalesco ha interessato la nostra regione, si segnalano eventi di caduta alberi e scoperchiamento di tettoie, distribuiti su tutto il territorio regionale.

In Sor sono giunte segnalazioni di alberi caduti nei Comuni di Amaro, Andreis, Arba, Arta Terme, Artegna, Bordano, Buia, Cavasso Nuovo, Comeglians, Dignano, Drenchia, Fogliano – Redipuglia, Frisanco, Gemona del Friuli, Grimacco, Lauco, Lusevera, Maniago, Manzano, Moggio Udinese, Ovaro, Palmanova, Paularo, Pontebba, Pozzuolo del Friuli, Prato carnico, Preone, Pulfero, Resia, Resiutta, San Pietro al Natisone, Santa Maria la Longa, Sequals, Spilimbergo, Taipana, Tolmezzo, Torviscosa, Trasaghis, Treppo Grande, Udine, Valvasone Arzene, Venzone, Zuglio. A causa del maltempo è rimasto bloccato per alcune ore un treno tra Carnia e Gemona con 150 viaggiatori a bordo. In serata il treno ha raggiunto la stazione di Udine dove il gruppo dei volontari di Udine ha provveduto a fornire acqua per i viaggiatori.

Alle ore 22 risultano circa 4000 utenze disalimentate su 19 linee di media tensione su tutto Fvg in particolare provincia di Udine. I tecnici di Enel con manovre, ispezioni e riparazioni stanno riducendo il numero delle utenze disalimentate.

Oggi sarà probabile una fase più stabile con cielo poco nuvoloso e caldo che tornerà ad essere abbastanza intenso e afoso, anche se probabilmente meno rispetto alla giornata odierna. In ogni caso ciò favorirà nuovamente, anche a causa del passaggio di altre correnti instabili sull’arco alpino, la possibilità di temporali sparsi dal pomeriggio e fino alla notte di giovedì, che potranno essere anche forti. La maggiore probabilità dei fenomeni temporaleschi riguarderà nuovamente la zona montana e di alta pianura, ma non è da escludere il coinvolgimento delle zone restanti.