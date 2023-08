A Mortegliano danni al 95% delle case: sopralluogo della sottosegretaria Savino

MORTEGLIANO – Danni per svariate decine di milioni di euro, con la sola Mortegliano esposta per almeno 70-80 milioni. Case massacrate, tetti sfondati, addirittura tre famiglie sfollate per inagibilità dell’abitazione. Allevatori e agricoltori in ginocchio, con campi devastati e animali improvvisamente senza una stalla sicura e coperta, e senza cibo, visto che le riserve sono state spazzate via dalle precipitazioni. È un quadro estremamente critico, quasi drammatico quello tratteggiato lunedì mattina a Mortegliano alla presenza di Sandra Savino, sottosegretario al Ministero per la Finanze con delega ai rapporti con il territorio, del consigliere regionale di Forza Italia Roberto Novelli, dai sindaci Roberto Zuliani, padrone di casa, Eddi Pertoldi di Lestizza, Fabrizio Pitton di Talmassons, da altri amministratori locali tra cui la vicesindaco di Bicinicco Elisa Dentesano, imprenditori e da Graziano Tilatti, presidente di Confartigianato del Friuli Venezia Giulia.

Nella sola Mortegliano, si stimano danni per 15 milioni agli edifici pubblici, almeno 50 milioni alle abitazioni private, cui si aggiungono i danni alle aziende. Il 95% delle case ha riportato danni, spesso molto gravi.

All’esito del confronto, Savino ha illustrato lo stato dell’arte: “Dobbiamo lavorare su due binari paralleli: garantire risorse adeguate e assicurare tempi rapidi nell’erogazione dei fondi. Servono risorse straordinarie e servono, soprattutto, tempi veloci nell’erogazione. Il Governo valuterà la perimetrazione dei siti bersagliati da grandine, pioggia e vento in Friuli Venezia Giulia inoltrata dalla Protezione Civile, che si è mossa con grande solerzia, dopo le grandinate di eccezionale violenza degli scorsi giorni”.

Novelli ha ricordato che il Consiglio regionale “già con la manovra di assestamento di bilancio ha staccato subito un assegno da 80 milioni – prima 50, cui si sono aggiunti ulteriori 30 – per ristorare almeno parzialmente i territori massacrati dal maltempo. Naturalmente, la Regione continuerà a fare la sua parte. Estendo un appello: in questa fase, è importante che ognuno faccia la sua parte. Ogni contributo diventa prezioso e fondamentale”.

Dopo Mortegliano, il Sottosegretario Savino, accompagnata da Novelli e Tilatti, ha fatto tappa a Codroipo, incontrando il sindaco Guido Nardini e una delegazione della sua giunta in Municipio. Nardini ha spiegato che la quantificazione dei danni è ancora in corso. L’importo sarà comunicato alla Regione entro il 4 agosto. Destano preoccupazione, soprattutto, le conseguenze riportate dall’agricoltura.