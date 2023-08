Lavoro Fvg: più 300 assunzioni rispetto ad agosto 2022

FVG – Ad agosto le imprese del Fvg prevedono di attivare 6.600 contratti di lavoro (a tempo determinato superiori a un mese o a tempo indeterminato). Rispetto ad agosto 2022, le previsioni evidenziano circa 300 contratti in più, pari al +4,4%, mentre per il trimestre agosto-ottobre la previsione si attesta a circa 27mila assunzioni, ipotizzando una flessione rispetto all’anno scorso (-1,1%). A delineare questo scenario è il Bollettino per il Fvg del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal ed elaborato per la regione dal Centro Studi Cciaa Pn-Ud, che registra le previsioni occupazionali di agosto.

Si mantiene elevata la difficoltà di reperimento di molte figure professionali, difficoltà che arriva a interessare il 56,4% delle assunzioni previste, circa 7,5 punti in più rispetto ad agosto 2022, quando l’indicatore si attestava al 48,9%. «Resta molto elevata in particolare – commenta il presidente della Cciaa Pn-Ud Giovanni Da Pozzo – la difficoltà di reperimento di molti operai specializzati in diversi campi dell’industria, così come “esercenti e addetti nelle attività di ristorazione”: in quest’ultimo caso, 1.090 le assunzioni previste, 67,5% la difficoltà nel reperirli. Un dato che è sicuramente in parte legato alla stagionalità, ma che sta diventando pressoché una costante dal post-Covid. Ciò deve spingerci a fare un lavoro di squadra approfondito tra imprese del settore, istituzioni e sistema della formazione specializzata, affinché domanda e offerta di lavoro possano avvicinarsi maggiormente, se non riallinearsi».

Andando più nello specifico dell’analisi Excelsior per il Fvg, risultano 4.370 i contratti di lavoro previsti dal settore dei servizi nel mese in corso e quasi 17.200 nel trimestre agosto-ottobre. Sono i servizi alle imprese a offrire le maggiori opportunità di impiego con più di 1.300 lavoratori ricercati nel mese e circa 5.500 nel trimestre, seguiti dal turismo (1.270 nel mese e 4.270 nel trimestre), dai servizi alle persone (circa mille nel mese e 4.500 nel trimestre) e dal commercio (760 nel mese e quasi 3mila nel trimestre). Per quanto riguarda invece l’industria nel suo complesso, nel mese di agosto risulta ricercare circa 2.200 lavoratori, prevedendo oltre 9.700 assunzioni per il trimestre agosto-ottobre. Il manifatturiero, nello specifico, è alla ricerca di 1.700 lavoratori nel mese e di 7.600 nel trimestre, mentre la domanda di lavoro proveniente dal comparto delle costruzioni si attesta su circa 500 assunzioni nel mese e circa 2.100 assunzioni nel trimestre.

La difficoltà di reperimento conferma il dato dei mesi precedenti, attestandosi al 56,4%. Il Borsino delle professioni del Sistema Informativo Excelsior segnala, tra le professioni di più difficile reperimento, specialisti nelle scienze della vita (il 92% è di difficile reperimento), operai specializzati addetti alle rifiniture delle costruzioni (85,2%), tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi (82,5%), operatori della cura estetica (82,4%) e fabbri ferrai costruttori di utensili (80,6%). In aumento anche la domanda di lavoratori immigrati con ingressi programmati pari al 21% del totale contratti.