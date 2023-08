Incontri con l’autore e con il vino: Mauro Corona protagonista a Lignano Pineta

LIGNANO PINETA – Due nipoti e un nonno sui sentieri dei boschi: è Le cinque porte (Mondadori), l’ultimo romanzo di Mauro Corona che si rivolge a un pubblico di tutte le età. L’immancabile appuntamento agli incontri con l’autore e con il vino – promossidall’Associazione Lignano nel Terzo Millennio presieduta da Giorgio Ardito – è giovedì 17 agosto, come sempre alle 18.30 alPalaPineta. In dialogo con Corona, la giornalista e scrittrice Elisabetta Pozzetto.

Anche se ormai è vecio, anche se è un po’ diffidente di fronte alla modernità, il nonno ha un’infinità di cose da insegnare a Igor e Neve, i suoi nipoti. Ed è per questo che decide di accompagnarli in quattro cammini in alta montagna con in spalla uno zaino pieno di ciò che serve, la curiosità prima di tutto. A ogni escursione Igor e Neve scoprono una stagione dell’anno, e a ogni stagione varcano una porta fatta di nuove conoscenze: quale saggezza ci insegnano gli alberi? Cosa possiamo imparare da lepri, marmotte, rapaci? Perché il bosco è un mondo magico che va rispettato e amato fino al più minuscolo insetto? Il nonu guida Igor e Neve alla scoperta delle risposte a queste domande, ma soprattutto li conduce a varcare la quinta porta, la più importante e misteriosa, quella che comprende tutte le altre: la porta del futuro, della vita e delle prove che, mentre cresciamo, la vita stessa ci pone.

Il vino in degustazione, offerto dalla Società Agricola Lorenzonetto Cav. Guido di Latisana, sarà il Merlot 2021 Igt Venezia Giulia. Un vino dal colore rosso rubino, con profumi decisamente intensi che ricordano il tabacco e il pomodoro, sapore asciutto e leggermente tannico. Nel 2023 ha ottenuto ha ottenuto un importante riconoscimento regionale: con il punteggio di 4/4 T, conferito dalla Guida Top Vini Friuli Venezia Giulia, si è collocato tra i migliori 33 vini della regione.

All’interno del PalaPineta ci sarà un corner allestito da Librerie Coop per poter acquistare le copie dei libri con la possibilità di farsele autografare dagli autori.

