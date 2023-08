Da Trento a Lignano ecco Hyper e Boti, due cani antidroga a servizio della Polizia locale

LIGNANO SABBIADORO – Hyper e Boti, i due cani antidroga in servizio al Nucleo sicurezza urbana del Comando della Polizia locale di Trento, sono tornati, assieme ai loro conduttori, a pattugliare le strade di Lignano Sabbiadoro. E il loro fiuto eccezionale ha permesso di concludere, con successo, una serie di controlli antidroga. Come accaduto nel fine settimana di Pentecoste, le unità cinofile sono nuovamente entrate in azione per il lungo ponte di Ferragosto, in supporto al personale del Comando di Polizia Locale di Lignano Sabbiadoro, coordinato dal Comandante, Alessandro Bortolussi, per migliorare, dal punto di vista qualitativo, l’apparato delle forze dell’ordine posto a presidio della tranquillità della cittadina e dei turisti. «La vigilanza delle vie e delle piazze della località – fa sapere il Comandante Bortolussi – ha permesso una serie di operazioni di sequestro di sostanze stupefacenti, con un buon bilancio finale».

Il primo giorno di servizio, dopo un controllo appiedato delle vie del centro per garantire la visibilità delle unità cinofile, le stesse hanno concentrato l’attenzione su un locale notturno. Nella circostanza sono stati rinvenuti circa 7 grammi di Hashish addosso a un soggetto segnalato all’Autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Altri 4,60 grammi di Hashish e Marijuana sono stati rinvenuti nel vano portattrezzi di un motociclo, in sosta nel parcheggio. Il proprietario del mezzo è stato segnalato alla competente Prefettura, con conseguente ritiro della patente di guida.

All’interno del parcheggio sono stati effettuati vari rinvenimenti di sostanza stupefacente (Hashish e Marijuana) per un peso complessivo di circa 6 grammi, sequestrati con conseguente CNR a carico di ignoti.

Nella giornata successiva sono stati effettuati controlli sugli autobus in arrivo a Lignano Sabbiadoro, tutti con esito negativo e in serata, in supporto alla Polizia di Stato, nell’attività di ricerca nel tratto di spiaggia sottostante la Terrazza a Mare, con il ritrovamento di circa 30 grammi di Hashish in un panetto unico e di ulteriori 7 pezzi della medesima sostanza stupefacente, occultati nella sabbia, per un peso complessivo di circa 7 grammi.

Altri controlli appiedati sono stati effettuati a Sabbiadoro, sempre nella zona della Terrazza a Mare e all’esterno di un locale notturno e a Lignano Pineta in alcuni giardini e in un locale con grande affluenza di persone. Sono stati rinvenuti tre mozziconi di spinello che non sono stati posti sotto sequestro, stante l’esiguità della sostanza ancora presente nei residui. Oltre ai controlli dei luoghi sono state controllate anche una trentina di persone, tutte con esito negativo. «Lo scambio con gli Agenti della Polizia Locale di Trento e con i loro cani Hyper e Boti, normalmente impegnati nel contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, soprattutto nelle aree più a rischio, è stato di utilità reciproca – commenta il Comandante Bortolussi – perché ha permesso ai conduttori e agli ausiliari di testare e far lavorare i cani in ambienti completamente diversi da quelli abituali, quali la sabbia, la spiaggia affollata, i locali di intrattenimento con musica ad alto volume e grosse quantità di soggetti in movimento. Allo stesso tempo ha permesso alla città di Lignano di offrire un ulteriore elemento di percezione della sicurezza». Particolarmente soddisfatta per l’attività di controllo svolta anche l’amministrazione comunale di Lignano Sabbiadoro, come conferma l’assessore alla Polizia Locale, Liliana Portello, «abbiamo sempre dato la massima attenzione all’aspetto sicurezza – commenta – e confidiamo che in futuro questa collaborazione con la Città di Trento e con il suo Comando di Polizia Locale, possa continuare. Si è trattato di un’attività molto apprezzata, come hanno percepito dal loro osservatorio e ci hanno confermato, commercianti ed esercenti cittadini. Per noi è stato anche importante capire che comunque chi frequenta Lignano, per la stragrande maggioranza, sono persone che non sono dedite all’uso di sostanze stupefacenti. Gli stessi conduttori dei due cani ci hanno detto che a differenza di altre “piazze” dove operano con i loro agenti a quattro zampe, in mezzo alla folla ferragostana di Lignano i cani erano molto tranquilli, segno che non percepivano la presenza di consumatori».