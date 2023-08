Cacciatore 83enne non rientra a casa: il Soccorso alpino lo ritrova incolume a Casera Mediana

SAURIS – Tra le 12 circa e le 15 si è svolta un’operazione di ricerca da parte della stazione di Forni di Sopra del Soccorso Alpino e della Guardia di Finanza, attivati dalla Sores, per il mancato rientro di un cacciatore ottantatreenne della Val Tagliamento. L’uomo si era recato sabato in osservazione all’altana collocata nei pressi di Casera Mediana per rimanervi un paio di notti. La moglie, non vedendolo oggi rientrare, si è allarmata e con l’aiuto di parenti ha chiamato il Nue112.

Due tecnici della stazione di Forni di Sopra del Soccorso Alpino si sono portati con il fuoristrada in perlustrazione verso la casera, percorrendo strade e valli chiuse al traffico a causa delle persistenti condizioni di maltempo che le rendono pericolose, mentre la Guardia di Finanza cercava di localizzare il suo cellulare. L’uomo è stato fortunatamente ritrovato sano e salvo proprio a Casera Mediana, dove ha riferito di essersi, saggiamente, fermato ad attendere un miglioramento delle condizioni meteorologiche. Preallertati nelle operazioni anche i Vigili del Fuoco.