Alla Festa della Mela di Tolmezzo torna il laboratorio di Maman!

Quello con Maman!, in occasione della Festa della Mela di Tolmezzo, è un appuntamento ormai fisso per i più piccoli. Anche quest’anno, durante la 27^ edizione della manifestazione che dal 15 al 17 settembre animerà la cittadina carnica, è perciò in programma “Cjantâ e zuiâ cun Maman!”. Il laboratorio, curato dall’ARLeF – Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane, sarà condotto sempre da Daria Miani e si terrà sabato 16 settembre, alle 15.30, sotto la tensostruttura presente in piazza XX settembre. Per i bimbi sarà l’occasione per cantare, giocare e conoscere meglio un famoso simbolo della Carnia: il gugjet. Come da tradizione, poi, a conclusione dei giochi, tutti i partecipanti riceveranno un simpatico gadget.

Sarà un bel modo per divertirsi con la lingua friulana in attesa dell’ottava stagione della nota trasmissione per bambini, in onda dal 6 ottobre (tutti i venerdì alle 18.30) con tante novità, piccoli amici, una rubrica per giocare con il friulano e l’inglese e nuovi cartoni animati. Il programma propone esperienze ludiche ed educative adatte ai bambini della scuola materna e primaria ed è proprio quello stesso format, fatto di gioco e didattica, che sarà proposto a Tolmezzo, per un pomeriggio da trascorrere all’insegna del divertimento, in friulano!

Maman! è un programma televisivo per l’infanzia tutto in lingua friulana, risultato di una coproduzione dell’ARLeF e di Telefriuli (canale 11 dtt). Il format, molto apprezzato dai piccoli telespettatori, è nato con l’intenzione di colmare l’assenza di programmi in friulano dedicati ai più piccoli e offrire, allo stesso tempo, una trasmissione capace di mettere in contatto bimbi e famiglie col plurilinguismo.