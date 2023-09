Da concorrente di X Factor a giudice di Percoto Canta: lei è Chiara Galiazzo

UDINE – Inizia ufficialmente il conto alla rovescia in vista della finalissima di “Percoto canta” in programma il 30 settembre alle 21 sul palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine nel capoluogo friulano. E se cresce il fermento tra i 12 finalisti che si contenderanno il superpremio di 10 mila euro messo a disposizione del Nuovo Imaie, trapelano le prime indiscrezioni sui giurati che decreteranno il vincitore. Oltre a Bungaro, uno dei cantautori più ricercati dell’attuale panorama musicale italiano ed internazionale e che dalle prime fasi del contest è il presidente della giuria di Percoto Canta 2023, a Udine ci sarà anche Chiara Galiazzo.

LA GIURIA Dopo una lunga estate, che ha visto la vincitrice della sesta edizione di X Factor girare l’Italia in lungo e in largo per il suo “Straordinario tour”, Chiara sarà anche a Udine a fianco di Bungaro per la serata conclusiva del festival ormai diventato punto di riferimento per cantanti provenienti da tutto il Paese. Tanti i successi dell’artista padovana. La cantante ha al suo attivo, infatti, tre partecipazioni al Festival di Sanremo e nel corso della sua carriera ha inoltre vinto un Wind Music Award e ha ottenuto una candidatura agli Mtv Awards 2013, una al Medimex, una ai Nickelodeon Kids’ Choice Awards, alcune ai World Music Award e una al Summer Festival 2015. Nel 2019 ha vinto inoltre il Premio Lunezia per il valore musical-letterario dell’album Nessun posto è casa mia.

Ma i grandi nomi che compongono la giuria d’eccezione non si esauriscono qui. Al fianco di Bungaro e Chiara Galiazzo ci sarà infatti, a rappresentare il Nuovo Imaie, anche Massimo Varini, session man tra i più richiesti e che ha suonato le sue chitarre con artisti del calibro di Andrea Bocelli, Biagio Antonacci, Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Gianni Morandi, Francesco Renga, Ornella Vanoni, Eros Ramazzotti e Laura Pasini, solo per citarne alcuni. Completa la giuria Massimo Della Pelle, organizzatori di eventi quali il “concertone” del 1° maggio di Roma, tour manager per Almamegretta, Agricantus, Kunsertu, Klezroym o Ladri di Carrozzelle e collaboratore del Meeting Etichette Indipendente e Segretario Organizzativo di AudioCoop, Rete dei Festival e Artisti Italiani Associati.

I PROTAGONISTI Dodici, si diceva, i cantanti che hanno superato le semifinali. Ecco chi salirà il 30 settembre sul palco del Nuovo di Udine: Andrea Brisotto (Fossalta di Piave-VE), Mauro Cesaretti (Ancona), Andree Di Foggia (Grimoli-AR), Luana Giuseppa Frazzitta (Pisa), Noemi Giuli (Strozzacapponi-PG), Hoshi (Ciriè-TO), Federica Pinto (Bertinoro-FC), Suzan (Trentola Ducenta-CE), Lorenza Rocchiccioli (Camporgiano-LU), Claudia Sacco (Cecina-LI), Shidora (Villesse-GO) e Luca Vidale (Lozza-VA). I 12 finalisti si contenderanno, come detto, l’ambito super premio da 10 mila euro messo a disposizione dal Nuovo Imaie, il prestigioso Istituto mutualistico per la tutela degli artisti interpreti ed esecutori. Nel corso della serata, una piccola “Sanremo” con l’esibizione dei cantanti in gara, ci sarà spazio come sempre per momenti di intrattenimento, super ospiti, nuove sorprese e l’immancabile solidarietà che da sempre vede l’associazione Percoto Canta a fianco dell’Aisla, l’associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica.

IL PREMIO INTERNAZIONALE È stato assegnato intanto il Premio Internazionale Percoto Canta 2023, l’iniziativa, organizzata in collaborazione con Ente Friuli nel Mondo, che vuole dare visibilità ad artisti italiani residenti all’estero e operanti nei settori della musica e dell’arte, dando loro la possibilità di far conoscere il proprio talento e la propria storia. Il premio 2023 va a Serena Basandella, musicista friulana che dal 2014 ricopre il ruolo di prima tromba presso l’Orchestra Sinfonica della Svizzera italiana a Lugano. Il riconoscimento ufficiale sarà consegnato durante la serata finale di Percoto Canta 2023, sabato 30 settembre. I biglietti per la serata sono già acquistabili sul sito https://online.euroticket.it/percoto2023. Per informazioni: info@percotocanta.it