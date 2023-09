Domenica il Congresso annuale dell’Afds a Mortegliano

MORTEGLIANO – Saranno migliaia i donatori di sangue presenti domenica 17 settembre a Mortegliano, dove si celebra l’annuale congresso dell’Afds provinciale di Udine. La località era stata designata ancora nel giugno del 2022 e la recente tempesta di fine luglio che ha martoriato il paese non ha impedito l’organizzazione dell’evento, per precisa e convinta decisione dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Roberto Zuliani, e della sezione comunale, presieduta da Lara Barbieri.

Il programma prevede il ritrovo dei partecipanti dalle 8.15 nel parco dell’ex Gil per poi trasferirsi in corte verso la Chiesa della Santissità Trinità (vista l’inagibilità del Duomo) per la messa officiata dall’arcivescovo monsignor Andrea Bruno Mazzocato. Quindi, il corteo, aperto dai labari delle oltre duecento sezioni della provincia più delle federate Fidas, procederà verso l’area festeggiamenti, nei pressi delle scuole, dove si terranno i discorsi ufficiali, aperti dal presidente provinciale Roberto Flora, e la molto attesa consegna dei riconoscimenti a coloro che, tra i 50mila volontari dell’associazione, hanno raggiunto uno dei traguardi previsti.

Quest’anno i premiati in totale sono 2.258. Entrando nel dettaglio si tratta di 782 benemerenze, 589 distintivi di bronzo, 420 distintivi d’argento, 270 distintivi d’oro, 115 targhe d’argento con pellicano d’oro e ben 82 gocce d’oro. Quest’ultimo riconoscimento, il massimo previsto, viene assegnato raggiunte le 100 donazioni per gli uomini e le 80 per le donne. La Regione sarà rappresentata dall’assessore alla Salute Riccardo Riccardi. Al termine della cerimonia si terrà il passaggio di testimone tra la sezione Afds di Mortegliano e quella di Sutrio, località designata per ospitare il Congresso nel 2024. La mattinata sarà trasmessa in diretta su Telefriuli (canale 11) e sulla pagina Facebook dell’Afds.Infine, tra le iniziative che arricchiscono il Congresso di quest’anno, la 44esima edizione della Mostra filatelica Friulhobby, allestita nella sala Eisenhower del municipio nelle giornate di sabato e domenica, dove, per onorare i donatori di sangue, saranno emesse due cartoline commemorative e sarà possibile farsi apporre un annullo speciale.