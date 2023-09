Ambulatori di quartiere aperti due giorni a settimana: ecco tutti gli orari

UDINE – Da lunedì 25 settembre gli ambulatori di quartiere apriranno un giorno in più a settimana, in risposta al trend di crescita degli accessi che ha caratterizzato gli scorsi mesi, compreso settembre. Nello specifico, il lunedì e il giovedì sarà aperta la sede del quartiere Rizzi / San Domenico in via Martignacco 146, lunedì dalle 8.30 alle 10.30 e giovedì dalle 11 alle 13. In via Forze Armate 42, sede del quartiere di Laipacco / San Gottardo ci si potrà recare martedì dalle ore 8.30 alle ore 10.30 e venerdì dalle ore 11 alle ore 13. A Cussignacco, in via Veneto, gli infermieri saranno a disposizione il lunedì nel pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17, mentre il mercoledì le porte saranno aperte di prima mattina, dalle ore 8.30 alle ore 10.30. A Paderno, l’ambulatorio di via Piemonte 84 potrà accogliere i cittadini lunedì nella seconda fascia mattiniera, dalle 11 alle 13, mentre il venerdì aprirà dalle 8.30 alle 10.30. Nei quartieri a ovest della città di Udine, i cittadini di Cormor e San Rocco potranno recarsi nella sede di via Joppi 72 rispettivamente mercoledì dalle 11 alle 13 e venerdì dalle 15 alle 17. A Udine Sud, in via Pradamano 21, si potrà accedere all’ambulatorio il martedì dalle ore 11 alle ore 13 e il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 10.30. Infine la sede della Croce Rossa Italiana di via Pastrengo 31 resterà aperta il sabato dalle ore 15 alle ore 17.

Negli ambulatori saranno a disposizione dei cittadini un’infermiera professionista messo a disposizione della Croce Rossa Italiana e un’operatrice formata per fornire le informazioni e l’assistenza necessarie a rispondere alle esigenze. Le prestazioni consistono in attività di educazione sanitaria, informazione sui programmi di prevenzione e sorveglianza sanitaria, ma anche supporto alla prenotazione di visite ed esami in particolare per cittadine e cittadini anziani, rilevazione parametri (PA -stick glicemici) e somministrazione farmaci per via intramuscolare/sottocutanea (sulla base della prescrizione del medico di base), nonché medicazioni semplici. Inoltre le figure a disposizione della cittadinanza potranno fornire utili indicazioni sul servizio di Prossimità “No alla Solit’Udine” e in generale sui servizi offerti dal Distretto Sanitario.