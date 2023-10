Turismo, il Fvg “si presenta” all’edizione 2023 di Barcolana

TRIESTE – “La Regione Friuli Venezia Giulia, con PromoTurismoFVG e il marchio “Io Sono Friuli Venezia Giulia” ha voluto essere protagonista della Barcolana 2023 anche con l’area Hospitality in piazza Unità d’Italia, allestendo in una struttura elegantissima che accoglie le eccellenze del nostro territorio”. È il pensiero dell’assessore regionale alle Attività produttive e al Turismo Sergio Emidio Bini che stasera ha tagliato il nastro del grande stand insieme al presidente della Barcolana Mitja Gialuz e al sindaco di Trieste Roberto Dipiazza.

“Mi complimento con PromoTurismoFVG e con tutte le persone che si sono adoperate per la costruzione e l’allestimento della tensostruttura che suggella un impegno i cui risultati sono di ampio raggio e tangibili, a partire dal fatto che il Friuli Venezia Giulia – ha anticipato Bini – sarà una delle poche regioni italiani a vantare il segno più davanti alla casella delle presenze per l’estate 2023”. L’area “Hospitality Barcolana Io Sono Friuli Venezia Giulia”, dislocata nello spazio coperto di 300 metri, conterrà un palco, un’area dedicata a meeting ed eventi e un’altra all’enogastronomia, con i vini provenienti da tutte le Doc regionali, il prosciutto di San Daniele e il formaggio Montasio che verranno proposti in degustazione a tutti gli ospiti.

Dopo il taglio del nastro e le premiazioni di Aico -Associazione italiana classe optimist, in collaborazione con Barcolana, domani a partire dalle 20.30 lo spazio sarà riservato per l’Aperitivo Vento Fresco Rewind, martedì 3 ottobre dalle 10.30 alle 11 Round Table Awards, in cui il club conferirà il premio Round Table al presidente Mitja Gialuz, mentre giovedì 5 ottobre alle 19 ci saranno le premiazioni del Trofeo Maxi Tivoli – Portopiccolo. Sempre nel lounge della Regione, venerdì 6 ottobre alle 11 sarà presentata “Aquileia una guida” edita da Odòs Libreria Editrice e realizzata con il sostegno di Fondazione Aquileia e PromoTurismoFVG, cui seguirà alle 18.30 la Premiazione Barcolana Luna Rossa Foil Academy. Il giorno successivo, sabato 7 ottobre, dopo il coffe break di Alpe Adria, saranno ospitati due eventi di FVG Strade: dalle 11 alle 11.45 la presentazione di “A gonfie vele sulle nostre strade da 15 anni” e dalle 12 alle 13 una tavola rotonda sul tema “La cultura della sicurezza stradale”. Sempre sabato è in programma dalle 14.30 alle 15.30 la lezione della Fiv – Federazione italiana vela, a seguire, dalle 15.30 alle 18.30, le premiazioni delle migliori scuole di vela Fiv 2023 e del Campionato offshore.

Due anche gli appuntamenti con la musica: venerdì 6 ottobre dalle 18 animazione con deejay e intervalli musicali con il sassofonista Luca Sax dalle 21 alle 24 e sabato 7 ottobre dalle 18 serata musicale con deejay e la partecipazione del violinista Pierpaolo Foti che proporrà alcune performance dalle 21 alle 24.

Da notare che in collaborazione con il cantiere Solaris Yachts e Marina Monfalcone da giovedì 5 a domenica 8 ottobre verrà ormeggiata sulle rive un’imbarcazione brandizzata “Io Sono Friuli Venezia Giulia” che, oltre a partecipare alla regata con il numero 106, offrirà uno spazio in cui ospitare momenti istituzionali, promozionali e incontri con i giornalisti. La barca, un Solaris 50, rappresenta il meglio della cantieristica regionale, una delle produzioni di punta del sistema economico del Friuli Venezia Giulia.