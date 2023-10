Al parco di San Domenico corsi gratuiti di yoga e arti marziali per tutta la cittadinanza

Hanno preso il via a partire da lunedì 2 ottobre i corsi gratuiti di yoga e arti marziali destinati a tutta popolazione e possibili grazie al progetto “Ci vediamo da CRISS?” (CRISS è l’acronimo di Csen Regenerating Innovative Sport Space). Le attività si svolgono all’area verde “Paolo De Rocco”, di via Derna, nel quartiere San Domenico, inaugurata, dopo un’attività di riqualificazione, lo scorso 21 settembre.

I CORSI – Nell’area accanto alla chiesa, ogni lunedì, dalle 14 alle 16, è possibile praticare yoga grazie a “Yoga in fiore” della maestra Paola Bezzo, con l’istruttrice Michela Scartozzi. Al giovedì, invece, dalle 10 alle 11, il maestro Andrea Buttazzoni, è a disposizione per insegnare arti marziali. Sempre al giovedì è possibile praticare anche Iyengar yoga con Alizia Murador dell’associazione Flor de Vida, dalle 16 alle 17 (se possibile portare un tappetino personale). Tutti i corsi saranno gratuiti e avranno una durata di sei mesi. Per informazioni ci si può rivolgere al comitato regionale CSEN chiamando lo 0432 624844 oppure inviando una mail a segreteriacsenfriuli@gmail.com .

IL PROGETTO – L’intervento sull’area verde “Paolo De Rocco” è stato reso possibile proprio dal Comitato Sportivo Educativo Nazionale – Csen e dal dipartimento per lo Sport nell’ambito del progetto “Ci vediamo da CRISS?”. L’iniziativa, che ha preso avvio lo scorso luglio, era volta a trasformare otto spazi urbani italiani abbandonati o degradati – assieme a Udine anche Catanzaro, Bari, Taranto, Sennori (Sassari), Santo Stefano al Mare (Imperia), Roma e Policoro (Matera) – in altrettante aree sportive innovative e inclusive, dove lo sport possa diventare il motore della rigenerazione sociale e ambientale. Il progetto però non si limiterà alla riqualificazione edilizia ma ha come obiettivo anche la promozione sportiva. Una volta realizzate le aeree selezionate per il progetto CRISS – che necessariamente dovranno essere facilmente accessibili con mezzi pubblici, sempre aperte, inclusive e sicure nel loro utilizzo -, le stesse dovranno offrirsi a una platea particolarmente ampia di cittadini, come sta avvenendo a Udine, grazie al lavoro svolto in questi mesi e a quello in programma per il prossimo futuro.

ATTREZZATURE DI ULTIMA GENERAZIONE – Grazie al progetto sono state installate cinque attrezzature multifunzionali, tutte dotate di QR code, così da consentire agli utenti di conoscere tutte le possibilità messe a disposizione da ogni singola macchina. Da segnalare poi, che una di queste attrezzature è anche destinata a persone con disabilità.