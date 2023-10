Fondi per le associazioni che gestiscono gli impianti sportivi: incontro in Comune

UDINE – L’assessore allo Sport Chiara Dazzan ha incontrato i i gestori degli impianti sportivi cittadini. L’appuntamento è stato programmato con tutte le associazioni che al momento gestiscono alcuni impianti comunali, per approfondire le tematiche legate ai possibili finanziamenti regionali. In Sala Geretti, al Bocciodromo di Cussignacco, erano presenti, oltre alla Dirigente e ai tecnici del Servizio Impianti Sportivi Anna Spangher, le associazioni Academy Ancona, Assosangiorgina, Chiavris, Cussignacco, Donatello, Fulgor, Udine United Rizzi, Warriors Laipacco, Pallacanestro Laipacco, Polisportiva ITI Malignani, Rugby Udine, Bocciofila Cussignacco e Tennis Città di Udine.

L’obiettivo dell’incontro era fornire un momento di formazione e apprendimento per le società sportive che possono partecipare, in qualità di gestori, ai bandi promossi dalla Regione FVG. In particolare è stato preso in esame il nuovo bando sulla manutenzione ordinaria, a loro destinato. “Questo incontro è stato il primo passo di un percorso costante – spiega Dazzan – per dare informazioni, supporto e collaborazione alle società, affinchè acquisiscano sempre più la capacità di cogliere le opportunità per implementare e migliorare il già prezioso servizio che offrono ai cittadini”.

Il bando regionale, che sarà aperto fino al 20 di ottobre, è dedicato alle associazioni e società sportive non professionistiche senza fine di lucro, proprietarie dell’impianto sportivo oggetto di intervento, o che dispongano di idoneo titolo autorizzatorio ad effettuare i lavori di ordinaria manutenzione su impianti sportivi di proprietà di enti pubblici. La dotazione finanziaria è di 1.300.000,00 per l’anno 2023 e il contributo regionale concedibile per ciascun beneficiario non può superare il 100% della spesa ammessa nel limite massimo di euro 40.000,00. Verranno dati punteggi maggiori per impianti sportivi sede prevalentemente di manifestazioni sportive ufficiali in ambito federale e impianti sportivi sede prevalentemente di manifestazioni sportive ufficiali in ambito promozionale/amatoriale. Ulteriori punteggi verranno assegnati per interventi previsti per lavori su spazi per attività sportive; lavori su servizi di supporto; lavori su spazi per il pubblico; lavori di abbattimento delle barriere architettoniche.