Sicurezza, Rizzetto (FdI): «A Udine in arrivo dieci unità in più di Polizia»

UDINE – “Sulla base di sollecitazioni continue e legittime, soprattutto da parte dei cittadini, mi sono ancora una volta attivato sul tema della sicurezza nella città di Udine. Grazie quindi all’azione tempestiva del Ministero dell’Interno, e ringrazio il Ministro Matteo Piantedosi ed il sottosegretario Wanda Ferro, a Udine sono immediatamente in arrivo dieci unità in più di Polizia. Le dieci unità in più opereranno sulla città da subito per cercare di garantire la legalità e la tranquillità dei cittadini e dei commercianti. È un segnale che servirà anche da deterrenza. Vedremo come andranno le cose nei prossimi mesi. A Udine servivano risposte immediate e noi le stiamo dando. Le persone devono sentirsi libere ad ogni ora di condurre una vita tranquilla e il Governo è al loro fianco contro la criminalità. Ringrazio ancora i consiglieri di opposizione, che ci hanno prontamente sollecitato sul tema. In particolare ringrazio Antonio Pittioni che si era molto battuto su questa tema, facendo arrivare a Udine due cani antidroga”. Così in una nota l’onorevole Walter Rizzetto (FdI), presidente della Commissione Lavoro della Camera e coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Friuli Venezia Giulia.

Ma il segretario cittadino del Pd di Udine Rudi Buset, vede le cose diversamente: “Ci chiediamo se questa piccola iniezione di personale riuscirà a colmare il gap esistente creato dal mancato turnover, dai trasferimenti fuori sede e dai tanti pensionamenti, a Udine e altrove in Fvg. Le 10 unità di personale assegnate a Udine sono nell’ambito del piano di assegnazione ordinario del personale per il prossimo mese di dicembre, riguarda tutta Italia e pare dubbio che sia il risultato di una sollecitazione straordinaria dell’onorevole Rizzetto, dato che altre città hanno assegnazioni più sostanziose. Siamo noi a chiedere ora al Governo di destra, al partito della sicurezza, di occuparsi delle forze dell’ordine, e di rispondere con i fatti e non con la propaganda”.