Santa Barbara, Roberti: “Regione grata a Vigili fuoco e Marina militare”

FVG – “L’Amministrazione regionale è orgogliosa dell’operato di Marina militare e Vigili del fuoco che, in diversi ambiti, si prodigano quotidianamente a servizio della cittadinanza”. Lo ha detto oggi l’assessore regionale alla Funzione pubblica e Sicurezza Pierpaolo Roberti dopo aver partecipato alle cerimonie in programma questa mattina a Trieste per la ricorrenza di Santa Barbara, protettrice della Marina militare e dei Vigili del fuoco.

Roberti ha preso parte alla messa organizzata dalla Capitaneria di porto nella chiesa di Sant’Antonio Taumaturgo, officiata dell’arcivescovo emerito mons. Giampaolo Crepaldi, e nell’occasione ha sottolineato il ruolo fondamentale della Marina militare per la crescita dell’attività portuale in regione, ricordando inoltre la normativa approvata all’inizio del 2023 con cui la Regione riconosce e valorizza la funzione sociale delle associazioni di Guardia costiera ausiliaria liberamente costituite.

Successivamente, l’assessore ha preso parte alla celebrazione eucaristica che si è tenuta nella caserma dei Vigili del fuoco di via D’Alviano, al termine della quale ha consegnato le onorificenze ad alcuni volontari. “La Regione – ha affermato Roberti – è vicina al Corpo dei Vigili del fuoco e ne sostiene l’operatività con interventi mirati, su tutti lo stanziamento previsto in Finanziaria per i distaccamenti di Lignano e Grado (210mila euro ciascuno per il prossimo triennio)”. L’esponente della Giunta ha plaudito all’attività dei volontari, che “va ben oltre la prevenzione degli incendi e il soccorso tecnico urgente includendo anche diverse iniziative di formazione e sensibilizzazione”.