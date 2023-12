Udine al vertice per qualità della vita. De Toni: «Grande risultato per la città e per il Friuli»

UDINE – Il territorio di Udine è primo in Italia per la qualità della vita secondo la classifica stilata annualmente dal Sole 24 Ore. Si tratta della prima volta al vertice in questa speciale graduatoria per la provincia del capoluogo friulano, che compie un balzo di ben 11 posizioni rispetto all’anno passato. È un risultato di assoluto prestigio che testimonia il buon lavoro svolto negli anni dalle amministrazioni del territorio di Udine.

“È un grande risultato per la città di Udine e per il Friuli che certamente ci sorprende, ma allo stesso tempo ci lascia molto felici. È un primo riconoscimento che ci rende orgogliosi del percorso che abbiamo intrapreso per dare valore al potenziale della nostra città – afferma il sindaco Alberto Felice De Toni -. Gli indicatori della classifica stilata dal Sole 24 Ore che ci vedono ai primi posti sono un motivo in più di soddisfazione e di merito per il nostro territorio. Udine infatti è prima in Italia per la qualità di vita delle donne e nei primissimi posti tanto sul tema della sicurezza quanto per la qualità di vita dei bambini. Sono temi molto importanti, che riguardano la società nel suo insieme e hanno una grande incidenza sul benessere di cittadine e cittadini”.

“Com’è noto la nostra amministrazione – aggiunge – è composta da tante donne quanti sono gli uomini, con una rappresentanza del tutto equilibrata di genere; a questo fatto si aggiunge il gran lavoro che compie quotidianamente la Commissione comunale alle Pari Opportunità, tema sociale a cui peraltro è dedicato un Assessorato, cosa non banale.

Alcuni indicatori sono riflesso delle politiche di welfare avanzato che promuoviamo e mettiamo all’opera soprattutto nei quartieri, perché vogliamo incentivare la partecipazione delle cittadine e dei cittadini, e per raggiungere quest’obiettivo siamo consapevoli di dover ampliare la copertura dei servizi e aumentarne la qualità. Il nostro slogan è “Udine città felice”, del resto la felicità è il desiderio più intimo e profondo di ogni individuo e siamo fieri di poter partecipare, anche in piccola parte, alla sua realizzazione garantendo un alto standard di vita alle cittadine e ai cittadini», chiude il sindaco.