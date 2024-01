I novant’anni della farmacia Ariis, Venanzi: “Esempio di longevità e lungimiranza”

UDINE – Il vicesindaco Alessandro Venanzi ha portato i saluti dell’Amministrazione ai titolari della Farmacia Ariis, che ha recentemente festeggiato i 90 anni di attività, per i quali è stata donata una targa commemorativa. “La farmacia Ariis rappresenta non solo un presidio fondamentale per la comunità della città di Udine, ma anche un esempio di longevità e lungimiranza che compie 90 anni, sulla giusta via per arrivare a 100 e proseguire. L’attività va avanti da ormai 3 generazioni, fondata da Mario e Cirillo, portata avanti da Luigi per 53 anni, ora a fianco del figlio Mario”.

“In tutti questi anni – ha aggiunto – ha saputo rispondere alle esigenze della comunità con servizi sempre più moderni e all’avanguardia, come il magazzino meccanizzato inaugurato solo qualche anno fa. Questa capacità ha fatto della farmacia un punto di riferimento per la comunità del borgo Pracchiuso, dove ha sempre avuto sede, ma anche per tutta la città di Udine. Ora rappresenta una delle pochissime realtà rimaste a poter raccontare le trasformazioni della nostra città a partire dalla seconda guerra mondiale fino ai giorni nostri”.