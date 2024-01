Dà in escandescenza al Pronto soccorso urlando “Allah Akbar”

UDINE – La notte scorsa, i carabinieri della Compagnia di Udine hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 35enne pakistano per l’ipotesi di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, mentre si trovava ricoverato presso il locale Pronto soccorso, ha dato improvvisamente in escandescenza e, brandendo un’asta porta flebo, ha minacciato il personale infermieristico, al grido di “Allah Akbar”. I carabinieri, già presenti presso la struttura sanitaria per altri accertamenti, sono prontamente intervenuti riuscendo ad immobilizzare il 35enne nonostante quest’ultimo continuasse a dimenarsi e a opporre viva resistenza.

Dai successivi accertamenti svolti in caserma, l’uomo è risultato destinatario di un provvedimento di rintraccio per espulsione dal territorio nazionale, è stato successivamente portato nel carceredi Udine ed è stata richiesta idonea misura cautelare.