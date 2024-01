La matematica si impara cantando in friulano

L’annuncio era stato dato nelle scorse settimane. Ora è stata ufficializzata la data: da venerdì 19 gennaio 2024 in ogni puntata di “Maman!”, su Telefriuli, ci sarà anche un episodio de “I Numaruts”. L’ottava edizione della trasmissione per bambini in lingua friulana, frutto di una co-produzione fra l’ARLeF – Agjenzie regionâl pe lenghe furlane e la rete televisiva (in onda fino a giugno, tutti i venerdì alle 18.30 e in replica la domenica alle 7 e alle 13) ospiterà dunque anche il nuovo cartone animato prodotto proprio dall’Agenzia, su licenza di Videoplugger Ltd.

Gli episodi saranno inseriti anche nella programmazione di Telefruts (in onda sulla stessa emittente dal lunedì al giovedì alle ore 16.00) e sono disponibili anche sul sito e sul canale YouTube dell’ARLeF.

“I Numaruts” sono la versione in friulano (con doppiaggio curato dal CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia, e la traduzione dello Sportel regjonâl pe lenghe furlane dell’ARLeF) dei “Numberblocks”, cartoon firmato dalla BBC che vede per protagonisti dei simpatici e coloratissimi regoli con i quali i più piccoli potranno imparare la matematica, in particolare le tabelline, cantando, giocando e divertendosi: un supporto didattico per i docenti, ma anche per le famiglie. La serie è stata infatti realizzata con la consulenza del National Centre for Excellence in the Teaching of Mathematics – Centro Nazionale per l’Eccellenza nell’insegnamento della Matematica ed è stata nominata per un premio BAFTA nella categoria “Apprendimento”.

I trenta episodi proporranno storie in cui i numeri vivono piccole avventure o situazioni particolarmente insolite, come ad esempio la partecipazione ad uno spettacolo, ad un concerto rock o un viaggio nello spazio…

Un prodotto colorato e divertente che saprà catturare anche l’attenzione degli adulti. La musica svolge infatti un ruolo fondamentale nella narrazione, tanto che gli autori hanno scelto di citare le atmosfere di componimenti musicali noti tra cui i musical West Side Story, Jesus Christ Superstar, ma anche rielaborazioni delle musiche di Tchaikovsky o il sound rock.