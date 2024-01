ADMO FVG offre due posti per il Servizio civile universale

L’Associazione Donatori di Midollo Osseo del Friuli Venezia Giulia – ADMO FVG (accreditata presso l’ente AVIS Nazionale), dopo le positive esperienze maturate, è fra le realtà che nel 2024 aderiranno al progetto di Servizio civile universale.

CHI PUÓ PARTECIAPRE E COME – I posti a disposizione sono due e sono destinati ad altrettante ragazze o ragazzi purché abbiano un’età compresa fra 18 e i 28 anni (28 anni e 364 giorni). “SCUola di Dono – nel Nord”, questo il nome del progetto, avrà una durata di 12 mesi (da luglio 2024) e comporterà un impegno settimanale di 25 ore (nella sede regionale di Udine, in via Divisione Julia 18/A) per il quale è previsto un compenso mensile di 507,30 euro. La domanda di candidatura potrà essere presentata, entro le 14 del 15 febbraio 2024, esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL e con accesso Spid, collegandosi al sito del Dipartimento delle Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale (16). «Quello che mi sento di dire ai ragazzi è che si tratta di un’esperienza unica ed entusiasmante – ha precisato la presidente di ADMO FVG, Paola Rugo -. Chi deciderà di trascorrere i mesi di servizio civile da noi potrà imparare molto e mettersi alla prova. Non li lasceremo con le mani in mano. Tutt’altro. Parteciperanno attivamente, in affiancamento, alla gestione social, parteciperanno all’organizzazione delle conferenze, alle attività negli ospedali e di segreteria, oltre che all’organizzazione eventi). Ma come detto, saremo con loro passo-passo, affinché la permanenza in ADMO FVG sia davvero formativa e offra un pacchetto di conoscenze di cui far tesoro in futuro. Mi sento di dire una cosa importante: ogni vostra esperienza conta. Esperienze di volontariato pregresse, attività all’oratorio, nelle collette alimentari. Inserite tutto nel curriculum che presenterete, anche ciò che vi sembra superfluo, con ogni probabilità, vi darà punteggio! Dal canto nostro poter seguire i ragazzi in questo percorso di crescita è bellissimo e i risultati ci sono: abbiamo già assunto uno di loro e in futuro non escludiamo di fare il bis».

COS’È IL SERVIZIO CIVILE? – Il Servizio civile universale è la scelta volontaria di dedicare alcuni mesi della propria vita al servizio di difesa, non armata e non violenta, della Patria, all’educazione, alla pace tra i popoli e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana, attraverso azioni per le comunità e per il territorio. Il Servizio civile universale rappresenta una importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale per i giovani, che sono un’indispensabile e vitale risorsa per il progresso culturale, sociale ed economico del Paese. «Ricordo anche a chi magari è ancora indeciso sul da farsi – ha proseguito Rugo -, che l’attestato rilasciato ai volontari in servizio civile universale è riconosciuto con la riserva di posti dedicati nei concorsi pubblici».

IL BANDO COMPLETO È DISPONIBILE QUI > Leggi il bando | Scelgo il servizio civile

INFO SUL SERVIZIO CIVILE ADMO SONO DISPONIBILI QUI > https://admo.it/servizio-civile/

PER CONTATTARE ADMO FVG:

WhatsApp al numero 388.6368656

Instagram: admo_friuli_venezia_giulia

Facebook: ADMO Friuli Venezia Giulia ODV

Per info e iscrizioni all’associazione www.admofvg.it