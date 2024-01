Passion ’90 sbarca al FIVE con la winter edition!

L’amore per le sonorità che hanno segnato un’epoca si traducono in una sola parola: Passion ’90! Torna, venerdì 26 gennaio, al FIVE – The Club (via Palladio 78, Tavagnacco), la serata tutta da ballare. La nuova winter edition (da un’idea di Checco Peloi, Davide Jolly, Gio Andreotti e Julio Montana) sarà un evento, come ormai tutti sanno, dedicato a chi quegli anni li ha vissuti, a chi li ha ancora stampati nella memoria, ma anche a chi non c’era, e quella musica la sente vibrare nelle vene!

Per una notte, stop al tran-tran quotidiano, basta con la frenesia. Via i cellulari. Spazio solo alla bella musica per rivivere tante emozioni, quelle stesse che nel decennio dei fantastici ‘90 hanno fatto battere i cuori di molti. Insomma, è tutto pronto per una serata fatta di divertimento, buona musica e tanti gadget!

Passion ’90 prenderà il via a partire dalle 22. Ad occuparsi del dj set, tutto dedicato alla miglior musica degli ‘special nineties’, saranno Checco dj & Julio Montana, accompagnati dalla voce di Lorenzo Meraviglia. Le foto saranno invece scattate da Massimo Melis. Per info e prenotazioni tavoli: 349.3809588 (Julio), 393.4413247 (Five).

INFO INGRESSO: Dalle 22 a 00.30, ingresso “omaggio donna”, uomo 12 euro con consumazione; da 0.30 in poi ingresso donna 12 euro con consumazione, uomo 15 euro con consumazione.

Facebook | Instagram |