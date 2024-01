Scuole aperte al Convitto di Cividale sabato 20 gennaio

CIVIDALE DEL FRIULI – Ultimo appuntamento con “Scuole aperte” al Convitto nazionale ‘Paolo Diacono’ (Cnpd) di Cividale, che sabato 20 gennaio aprirà le porte per accogliere i giovani e le loro famiglie ed accompagnarli alla conoscenza dell’offerta formativa, dei progetti e dei nuovi percorsi nell’ambito delle scuole annesse. Si inizierà dalle ore 10 alle 12 con la presentazione della Scuola secondarie di I grado, per poi proseguire dalle ore 15 alle 18 con gli incontri dedicati ai licei e terminare con l’introduzione alla scuola primaria dalle ore 15,30 alle 17,30. Gli incontri dedicati al Liceo L’incontro dedicato al Liceo Scientifico nel suo percorso ordinamentale e nell’opzione delle Scienze Applicate si terrà invece nella sede del Cnpd (p.tta Chiarottini, 8 Cividale). Stessa cosa per la Primaria e la Sec. di I Grado.

Il rettore-dirigente Scolastico Monica Napoli, i docenti, gli educatori e gli studenti saranno lieti di accogliere i giovani che si trovano a scegliere la scuola del futuro, per accompagnarli nella visita guidata alle strutture scolastiche ed introdurli alla presentazione dell’offerta formativa, specificità ed obiettivi didattici dei diversi gradi di scuola.

Caratterizzato da una forte vocazione internazionale, il Convitto promuove un’offerta formativa che punta sul potenziamento linguistico fin dalla scuola primaria con il supporto di lettori di madrelingua inglese che ogni anno vengono ospitati al Convitto in virtù di un accordo siglato con l’Australia – nello specifico con la Griffith University di Brisbane e con il Coasit di Sidney. Il loro obiettivo è quello di formare ed educare i giovanissimi all’apprendimento della lingua inglese attraverso attività ludiche, motorie e contenuti di ambiti disciplinari. Inoltre, accanto ai percorsi di coding e calcolo computazionale già inseriti nel programma, da quest’anno nella primaria saranno proposti dei laboratori di arricchimento della cultura e lingua ispano-americana.

La scuola secondaria di I grado del Convitto ‘Paolo Diacono’ si distingue per gli scambi internazionali, le attività sportive e la didattica personalizzata, partendo da una grande attenzione al benessere degli alunni. L’offerta formativa dei Licei comprende un ventaglio stimolante e ricco di proposte culturali che si realizzano attraverso gli scambi internazionali, l’innovazione didattica e i percorsi di approfondimento per la valorizzazione delle eccellenze. Da rilevare è l’introduzione del nuovo indirizzo delle Scienze Applicate nell’ambito del Liceo Scientifico. Sono numerosi i progetti e gli scambi con l’estero (oltre ai Paesi dell’Unione Europea, anche verso Australia, Argentina e India), finalizzati non solo a potenziare la formazione degli alunni ma anche a garantire una preparazione sempre aggiornata del corpo docente. Oltre al potenziamento della didattica Clil (Content and Language Integrated Learning), un ulteriore importante servizio che offre il liceo è la possibilità per i ragazzi di risiedere in Convitto e di essere accompagnati da educatori specializzati nell’esecuzione dei compiti e nello studio.